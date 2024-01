Des infiltrations dans les combles des maisons, un phénomène fréquent à surveiller

L'excès d'humidité dans les combles a tendance à geler avant de fondre et de fuir, provoquant de la condensation et des suites fâcheuses pour des propriétaires de maison. Ce phénomène, qui survient surtout lorsque le temps se réchauffe après une période de froid, touche de nombreuses résidences, notamment à Calgary.

Au cours de la semaine dernière, des experts en bâtiment ont répondu à plus de 30 appels de détresse de résidents de la métropole albertaine.

Technicien en toiture, Cody Sager travaille pour l’entreprise Calgary Elite Roofing. Lorsqu'il [le mercure] passe de -30 [ou] -40 à plus 5 [degrés] en deux jours, c'est là que le problème se pose et qu'il commence par une petite goutte d'eau ou des taches , explique-t-il.

Il peut même s'agir d'une infiltration d'eau dans le sous-sol à travers les murs , ajoute-t-il.

Le problème peut se manifester à plusieurs endroits de la maison, notamment sur les plafonds, les luminaires et les murs.

Ouvrir en mode plein écran Le phénomène de la condensation survient souvent lorsque le temps se réchauffe après une période de froid. Photo : Debby Montagni

Gare à l’excès d’humidité

C'est l'excès d'humidité qui est en cause. Les gens pensent que c'est le toit qui fuit, ils ne comprennent pas qu'il s'agit d'un problème de condensation , explique Cody Sager.

Chaque fois que la température descend en dessous de -15 et qu'elle y reste pendant une semaine environ, et que tout le monde est dans la maison en train de faire de la cuisine et que les enfants courent et jouent [...] il y a cette humidité supplémentaire à l'intérieur de la maison et elle doit aller quelque part.

M. Sager dit qu'il est important d'être attentif aux températures extérieures et d'ajuster les niveaux d'humidité à l'intérieur des maisons si nécessaire pour atténuer le problème. Parfois, il faut ouvrir une fenêtre ou les rideaux pour permettre à l'humidité de se dissiper avec le soleil ou ouvrir la porte de la salle de bain pendant la douche.

Selon lui, la pluie dans les combles est souvent observée dans les maisons construites au cours des 20 dernières années.

J'ai parlé à un ingénieur, qui m'a dit que les maisons dans lesquelles nous avons grandi laissaient échapper de l'air de tous les coins du bâtiment. Elles n'ont donc pas la condensation ou l'enveloppe étanche que nous avons aujourd'hui dans les maisons plus récentes.

Ouvrir en mode plein écran Technicien en toiture, Cody Sager conseille d'être attentif aux températures extérieures et d'ajuster les niveaux d'humidité à l'intérieur des maisons si nécessaire pour atténuer le problème. Photo : Radio-Canada / Dave Gilson/CBC

Des précautions à prendre

Il est possible de prendre des mesures préventives pour éviter les désagréments de la condensation. C’est du moins ce qu’affirme Jaclyn St. Louis, inspectrice en chef de Twenty20 Master Home Inspections.

Lorsqu'il commence à faire très froid, c'est le moment de baisser le régime de l'humidificateur , explique-t-elle.

Elle ajoute qu'il est préférable de réduire la puissance de l'humidificateur à 10 % ou même de l'éteindre. L'essentiel est d'empêcher l'accumulation d'une humidité excessive. Nous avons déjà plus d'humidité dans les maisons pendant cette période parce qu'on n'ouvre pas autant les portes ou on ne les laisse pas ouvertes.

Si vous n'êtes pas sûr que le taux d'humidité de votre maison est plus élevé que la normale, vérifiez que vos fenêtres ne présentent pas de condensation et prenez des précautions en éteignant l'humidificateur et en faisant fonctionner l'appareil de chauffage.

Ouvrir en mode plein écran « Lorsqu'il commence à faire très froid, c'est le moment de s'assurer que l'humidificateur est en marche », dit Jaclyn St. Louis, inspectrice en bâtiment. Photo : Radio-Canada / Dave Gilson/CBC

Penser à demander de l'aide

Jaclyn St. Louis affirme que le fait d'ignorer le problème en espérant qu'il disparaîtra de lui-même est une mauvaise idée : Cela va simuler des fuites de toit et causer des problèmes, et cela peut causer des dommages à l'intérieur de la maison si on ne s'en occupe pas.

En cas de doute, il est préférable de demander l'avis d'un expert, conseille-t-elle.

Si vous constatez ce genre de situation, il est préférable de faire inspecter les combles ou la toiture pour vérifier la ventilation des combles, les points faibles du pare-vapeur et de l'isolation, ainsi que les conduits, et de s'assurer que le taux d'humidité est adapté aux températures extérieures.

Avec les informations de Boshika Gupta et Dave Gilson