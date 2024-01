Fortes hausses de loyer : une protection des locataires au N.-B. n’est plus systématique

La protection des locataires au Nouveau-Brunswick contre les hausses de loyer supérieures au taux d’inflation, qui consiste à les répartir sur deux ou trois ans, n’est plus systématiquement accordée aux locataire qui la demandent, selon une nouvelle interprétation d’une politique discrètement adoptée par le gouvernement.

Le médiateur des loyers détermine maintenant un cas à la fois si une hausse de loyer de cette ampleur contestée par le locataire doit être répartie ou non, selon un porte-parole du gouvernement.

Répartir l’augmentation ou non dépendra de nombreux facteurs et les informations pertinentes seront recueillies au cours du processus d’enquête , peut-on lire sur le site web du gouvernement.

C’est un changement comparativement à l’an dernier. La ministre responsable de la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick, Jill Green, est intervenue en avril auprès des médiateurs des loyers qui ne répartissaient pas ces hausses dans tous les cas lorsque des locataires le demandaient. Elle avait dit qu’il n’y avait aucune exception à cette règle.

Une politique affaiblie, selon une intervenante

Cette politique a succédé au plafond que le gouvernement avait imposé aux hausses de loyer en 2022.

La politique est affaiblie si elle ne protège plus systématiquement les locataires, selon Nichola Taylor, présidente de la section provinciale de l’organisme national ACORN .

Le seul moyen d’arrêter tout cela est de rétablir le plafond sur les hausses de loyer , affirme Mme Taylor.

Ouvrir en mode plein écran Nichola Taylor est la présidente de la section néo-brunswickoise de l’organisme national ACORN, qui défend les droits des locataires. Photo : Radio-Canada / Shane Fowler

La loi stipule que le taux annuel d’inflation au Nouveau-Brunswick sert à déterminer si une hausse de loyer peut entrer en vigueur d’un seul coup ou si elle peut être répartie pour donner le temps aux locataires de s’y adapter.

Publicité

En 2023, toute hausse de loyer supérieure à 7,3 % (le taux d’inflation annuel du Nouveau-Brunswick en 2022) devait être répartie à la demande des locataires. Cette année, toute hausse de loyer supérieure à 3,6 % (le taux d’inflation de 2023) peut être répartie.

Des locataires hésitent

Linda Patterson, une locataire résidente d’Oromocto, explique qu’elle a demandé cette protection l’an dernier quand elle a appris que son loyer allait augmenter de 20 % (150 $). La hausse dans son cas a donc été répartie sur trois ans (50 $ par année).

Mais certains de ses voisins, selon elle, craignaient de s’opposer à la décision du propriétaire. Je leur ai dit qu’ils devaient faire une demande. Certains l’ont fait. D’autres ne l’ont pas fait , dit-elle.

Blaine Higgs mise sur la construction

Le premier ministre Blaine Higgs a prononcé la semaine dernière un discours sur l’état de la province. Il a expliqué que son gouvernement espère limiter la hausse des loyers en créant des conditions favorables à la construction de logements.

Nos objectifs sont clairs : créer les conditions de marché nécessaires pour maintenir les augmentations annuelles des loyers à 2,5 % , a déclaré M. Higgs.

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre Higgs a prononcé la semaine dernière un discours à saveur électorale. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Il y a eu moins de mises en chantier au Nouveau-Brunswick en 2023 qu’en 2022. Leur nombre était inférieur à la moyenne nationale par habitant dans les deux années. Entre-temps, les loyers ont continué à augmenter.

Publicité

Le cas du plus grand propriétaire

Le plus grand propriétaire d’appartements au Nouveau-Brunswick, l’entreprise Killam REIT , indique dans ses plus récents documents financiers que le loyer de ses 997 appartements à Saint-Jean a augmenté en moyenne de 7,5 % sur une période de 12 mois se terminant le 30 septembre.

C’était la plus forte hausse signalée par cette entreprise qui possède plus de 200 immeubles dans 12 régions métropolitaines du pays.

Killam possède plus de 2000 appartements à Moncton et environ 1500 à Fredericton. Ces loyers ont respectivement augmenté en moyenne de 5, 1% et de 6,3 % durant la même période. Ces hausses étaient supérieures à la moyenne nationale de l’entreprise, qui était de 4,7 %.