Un Réginois attend plus de 7 ans pour faire venir sa mère au Canada

Le Réginois Jignesh Padia déplore le fait que ses démarches pour faire immigrer sa mère, Sandhya Jani, au Canada n’aient toujours pas abouti après sept ans d'attente. Il souhaite que le gouvernement fédéral revoie le Programme des parents et des grands-parents visant le regroupement familial.

L'homme de 41 ans indique qu'il a fait deux demandes pour sa mère, en 2017 et en 2019, dans le cadre du programme de parrainage des parents et des grands-parents.

Nous avons poursuivi notre démarche en 2017, mais nous n'avons reçu aucune autre orientation ou directive. On nous a simplement demandé de ne rien faire , indique Jignesh Padia. Nous avons également posé une candidature en 2019, mais là encore, rien ne s'est passé. Nous attendons toujours.

Dans le cadre du programme, les candidats retenus sont sélectionnés au hasard par tirage au sort.

M. Padia déplore le fait qu’il n’a jamais reçu d'invitation de la part d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) pour soumettre ses documents. Il trouve cela injuste d'attendre aussi longtemps, alors que d'autres ont eu de la chance beaucoup plus tôt.

Même quand sa mère a pu venir lui rendre visite au Canada avec un visa de visiteur au fil des années, elle ne pouvait pas rester plus de six mois chaque année.

Jignesh Padia souhaite qu’elle s'établisse définitivement au pays.

Nous cherchons une solution permanente. Comme elle vieillit, sa santé n'est plus assurée , affirme-t-il. J'ai perdu mon père alors que nous attendions les résultats de cette demande de résidence permanente. Maintenant, je n'ai plus que ma mère et elle est seule. Je suis très inquiet pour sa santé. Il n'y a personne pour s'occuper d'elle.

Jignesh Padia ajoute qu’il n’est pas le seul dans cette situation. Il fait d'ailleurs partie d'un groupe de centaines de personnes sur les réseaux sociaux qui pensent que le système de loterie pour le parrainage des parents et des grands-parents est injuste.

L'obligation de rendre des comptes n'existe pas du tout. C'est très frustrant. C'est comme une rue à sens unique où je suis les règles et j'essaie de communiquer, mais je n'obtiens rien en retour.

Des recours devant la justice

Selon Jignesh Padia, certaines personnes ont eu recours à la Cour fédérale pour faire avancer leur demande.

Ceux qui ont intenté des poursuites ont pu faire venir leurs parents au Canada et ceux d'entre nous qui ont simplement cru au système et ont essayé année après année attendent toujours , explique-t-il.

En 2019, le gouvernement fédéral a accordé des places pour parrainer des parents et des grands-parents à au moins 70 demandeurs en échange de l'abandon des poursuites judiciaires.

Lou Dangzalan, avocat spécialisé dans les questions d'immigration à Toronto, affirme que le délai de traitement standard des demandes dans le cadre du Programme de parrainage des parents et des grands-parents est de 24 mois.

C'est complètement odieux que quelqu'un attende depuis 2017, soit depuis environ sept ans déjà , affirme-t-il.

Lou Dangzalan conseille aux demandeurs qui se trouvent dans des situations similaires d'obtenir toutes les notes relatives à la demande et de s'adresser ensuite, soit au centre d'appel d' IRCC , soit à un membre local du Parlement.

Il indique que, en dernier recours, les demandeurs peuvent aussi déposer une demande auprès de la Cour fédérale, qui peut ordonner à IRCC de prendre une décision.

Lou Dangzalan estime toutefois qu'il est aussi difficile d'emprunter cette voie.

Maintenant, en plus des retards à IRCC , il y a aussi des retards à la Cour fédérale , indique-t-il. Malheureusement, de nombreuses personnes tentent également de se prévaloir de ce recours.

M. Dangzalan croit que le gouvernement fédéral doit mettre en place un système de loterie modifié. Certaines personnes peuvent attendre un an et avoir beaucoup de chance. D'autres peuvent attendre dix ans pour parrainer leurs parents ou leurs grands-parents, ce qui est également très injuste.

Selon lui, cela permettrait de donner la priorité à des demandeurs comme M. Paida, qui habite au Canada depuis 2010, comparativement aux personnes qui viennent d'obtenir le statut de résident permanent.

Environ 76 000 demandes en attente, selon IRCC

En date du 8 janvier, Ottawa a déclaré que 76 000 demandes qui étaient toujours en attente dans le cadre du Programme des parents et des grands-parents.

Dans un courriel envoyé à CBC/Radio-Canada, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) indique que le gouvernement fédéral continue à donner la priorité au regroupement familial.

En 2024, Ottawa espère accueillir 32 000 personnes, et 34 000, en 2025.

Les demandes pour le Programme des parents et grands-parents sont traitées en fonction des objectifs d'admission approuvés dans le Plan des niveaux d'immigration. Cependant, l'intérêt pour ce programme a dépassé les places allouées , précise le communiqué.

Avec les informations avec Pratyush Dayal