Des étudiants de l'Université Lakehead à Thunder Bay réclament une meilleure fiabilité du service de transport en commun de la ville.

Plus de 500 personnes ont signé une pétition en ligne, créée par Mohit Dudeja, étudiant étranger au doctorat, appelant Thunder Bay Transit à apporter des améliorations à la suite d'une vague de plaintes concernant des retards et des annulations d'autobus, en particulier pendant l'hiver.

La pétition demande :

des autobus plus fréquents, notamment aux heures de pointe et lors de conditions météorologiques extrêmes;

des abris à chaque arrêt d'autobus de la ville;

l’amélioration des communications concernant les horaires, les retards et les annulations.

Publicité

Les étudiants à temps plein de Lakehead paient plus de 225 $ pour un laissez-passer d'autobus annuel illimité.

J'ai payé un abonnement d'un an et je m'attends à ce que ce soit un bon service , affirme Miguel Aguilar, un étudiant étranger mexicain qui termine sa maîtrise en génie chimique.

L’étudiant est arrivé en retard au travail en raison d'annulations soudaines d’autobus et a dû payer un taxi ou pour un service Uride, ce qui peut être coûteux, dit-il.

Les membres de l'association des étudiants de l’Université Lakehead doivent rencontrer la direction des services de transport en commun cette semaine pour discuter des plaintes des étudiants, alors que le service fait face à une pénurie de personnel et à des problèmes de sécurité croissants.

Des temps d'attente plus longs par temps froid

Souvent, les étudiants se retrouvent bloqués à mi-chemin de leur destination et doivent attendre plus d'une heure pour le prochain autobus, affirme l’étudiant Thomas Bentz.

Il mentionne qu'il serait utile que les chauffeurs communiquent entre eux au sujet des passagers qui doivent effectuer un transfert.

Ouvrir en mode plein écran Thomas Bentz, étudiant à l'Université Lakehead, affirme que les retards sont un des problèmes clés du transport en commun à Thunder Bay. Photo : CBC/Marc Doucette

Si un autobus arrive et qu'il est un peu en retard, peut-être demander à l’autobus en correspondance d'attendre quelques secondes , dit M. Bentz.

Publicité

Il y a également des préoccupations de sécurité liées aux longues attentes par temps froid, en particulier pour les étudiants étrangers qui s'adaptent aux hivers canadiens.

Remédier aux pénuries de personnel

Le manque de personnel a créé de grands défis, affirme Brad Loroff, directeur des services de transport en commun.

Le service est à 38 % de son effectif à temps partiel, avec 17 postes vacants, souligne-t-il.

Cela nuit vraiment à notre capacité à maintenir ces niveaux de service plus fréquents , mentionne M. Loroff. Ce que nous faisons et expérimentons, c'est ajuster notre service à des temps d'attente plus longs, de l'ordre de 30 minutes.

Cela peut prendre de deux à trois ans aux conducteurs pour accéder à un poste à temps plein ou avec des heures garanties à Thunder Bay, dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Le superviseur des opérations, Matt Furioso, et le directeur des services de transport en commun, Brad Loroff, affirment que le système de transport en commun de Thunder Bay est confronté à de graves pénuries de personnel qui ont eu un effet sur le service. Photo : CBC/Marc Doucette

Bien qu'il soit difficile d'identifier les causes de la pénurie, M. Loroff affirme que les efforts de recrutement se sont intensifiés et on espère pourvoir la plupart, sinon la totalité des postes vacants d'ici la fin de l'année.

La ville compte environ 800 arrêts d’autobus, dont 118 disposent d'abris.

Bien qu'il ne soit pas possible d'installer des abris à chaque arrêt, le service a obtenu un financement pour apporter des améliorations au cours des cinq à six prochaines années, notamment l'ajout de 20 nouveaux abris et le remplacement de 30 existants, affirme Matt Furioso, directeur des opérations des services de transport en commun.

Avant la pandémie, Thunder Bay Transit organisait des séances pour permettre aux étudiants et intervenants de discuter des plans de service.

M. Loroff affirme qu'il espère ramener ces séances pour mieux comprendre les expériences et les attentes des passagers.

D'après un reportage de Sarah Law de CBC