L’organisme Inner City Youth Alive soutient un jeune qui avait arrêté d’aller à l’école

L’organisme Inner City Youth Alive a permis au jeune Winnipégois Leland Moody de reprendre le chemin de l’école. L’adolescent avait arrêté d’aller en classe pendant deux ans à cause de ses problèmes d’anxiété.

Tout a commencé en 9e année , dit-il. Il a d’ailleurs dû redoubler cette classe.

Le jeune homme qui est aujourd'hui âgé de 17 ans a découvert qu'il n'était pas inscrit à l'école de Winnipeg qu'il fréquentait à cause d'une erreur administrative .

Apparemment, je n'avais pas reçu mon formulaire d'inscription. Une fois que je l'ai remis, on m'a dit que je devais passer un test, et que ce test était trop long , explique-t-il. J'ai simplement décidé de ne plus aller à l'école.

Au lieu de faire le test, le jeune homme a tout simplement renoncé à aller dans cette école .

Je ne suis plus allé à l'école pendant des mois.

Souvent, l’adolescent restait debout toute la nuit pour jouer aux jeux vidéo, en compagnie de ses amis ou seul. Il dormait toute la journée.

Je trouvais ça très amusant et c’est devenu une habitude, raconte Leland Moody.

Au fil du temps, il éprouvait plus de difficulté à retourner à l'école et son anxiété ne cessait d'augmenter.

Mon anxiété est essentiellement liée au fait que les gens vont me juger et que tous les regards seront braqués sur moi. J'ai toujours cette angoisse , explique-t-il.

Leland Moody affirme que ses parents n'avaient aucune idée qu'il restait à la maison pendant qu'ils étaient au travail.

Cela lui a pris deux ans de retourner à l'école à temps plein et il est confiant qu'il finira sa 10e année bientôt, grâce à l'appui d'Inner City Youth Alive. Cet organisme de bienfaisance offre des programmes aux jeunes à faible revenu et à risque dans le quartier North End de Winnipeg.

Inner City Youth Alive a recueilli des données auprès de 800 enfants avec lesquels il travaille. Selon ces données, il était impossible d'intervenir auprès de 60 % des jeunes qui ont quitté l'école.

Sara Traver est la directrice du programme Engage Education qui a été mis sur pied par l'organisme. Elle affirme que l'absentéisme est un véritable problème auprès des jeunes.

Certains d'entre eux ne veulent même pas entendre parler de l'école, selon elle. Elle explique que plusieurs raisons sont à l'origine de ce problème, comme la pauvreté, des membres de leurs familles qui font face à des problèmes de substance.

En 2022, le gouvernement progressiste-conservateur avait mis sur pied un plan d'action pour régler l'absentéisme chronique à l'école. Ce plan d'action avait été mis sur pied après que des données collectées pendant l'année scolaire 2020-2021 aient révélées que des milliers d'élèves manquaient dans les salles de classe.

Sara Traver affirme qu'elle a pour but de ramener ces élèves en classe. Chaque matin, elle tente de motiver entre 30 à 40 enfants pour qu'ils aillent à l'école, en cognant à la porte de leurs maisons et en leur offrant des transports.

Chaque matin, même quand il fait -30 ou -40, on tente de les réveiller , indique-t-elle. C'est souvent dur, surtout quand ils nous claquent la porte au nez, mais on ne peut pas les laisser tomber.

Avec les informations de Brittany Greenslade