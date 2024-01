La pénurie de logements frappe fort dans le Haut-Saint-François. Aux prises avec une hausse du coût des loyers et une rareté de ceux-ci, les citoyens intéressés à s’y installer peinent à y arriver. Un organisme à but non lucratif pourrait toutefois sauver la mise.

Selon un rapport publié par l'Office régional d'habitation du Haut-Saint-François, en 2022, entre 40 et 50 logements, de 3 à 5 et demi, étaient nécessaires dans la MRC.

Devant ce besoin, l'office régional d'habitation, Les habitations Haut-Saint-François, verra officiellement le jour.

Il y avait des besoins qui étaient tout le temps grandissants, fait qu'à partir de là, on s'est demandé ce que l'on pouvait faire comme MRC pour susciter la construction de ce genre d'immeubles pour garantir les prix plus bas , a expliqué l'agente de vitalisation de la MRC du Haut-Saint-François, Lyne Journault.

L'organisme sera constitué mercredi. Par la suite, le conseil d'administration planchera sur la construction de cinq immeubles de neuf logements. Les municipalités qui en ont le plus besoin seront ciblés.

L'objectif est que des projets de construction ou d'acquisition d'immeubles se concrétisent rapidement.

Au Centre des femmes du Haut-Saint-François, La Passerelle, la naissance de cet organisme est de bon augure.

Se loger, c'est un droit pour nous et on ne devrait pas dépenser plus de 25 % de son revenu. Donc, c'est sûr qu'avoir une offre locative qui n'est pas au-dessus de 1000 $, pour nous c'est vraiment une priorité. Particulièrement dans le Haut-Saint-François, la population, elle est précaire , a exprimé, la coordonnatrice de l'endroit, Marilyn Ouellet, qui espère faire partie du premier conseil d'administration de l'OBNL.

Avec les informations de Pierrick Pichette