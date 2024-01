Le célèbre restaurant Alice ferme ses portes, mais sa cheffe a un nouveau projet

L'une des meilleures cheffes du Canada, Briana Kim, a décidé de fermer son restaurant végétalien dans le quartier de la Petite Italie, à Ottawa. Elle en ouvrira un nouveau, avec une nouvelle orientation, au printemps.

La gagnante de la médaille d’or au Championnat culinaire canadien 2023 (Nouvelle fenêtre), Briana Kim, devait servir son dernier repas au restaurant Alice dimanche. Le restaurant, situé sur la rue Adeline, propose un menu dégustation à base de plantes. Il figure au 50e rang du palmarès de l’organisation Canada’s 100 Best, (Nouvelle fenêtre) qui célèbre les meilleures tables au pays.

Mais aujourd'hui, la cheffe s'apprête à lancer un nouveau projet. Elle décrit son nouveau restaurant axé sur la fermentation, Antheia, comme une évolution .

Je considère chaque restaurant comme un projet. Nous passons à quelque chose de mieux et de plus grand , a expliqué celle qui a déjà dirigé le restaurant Café My House dans le quartier de Hintonburg, lors d'une entrevue accordée la semaine dernière à l'émission de radio de CBC , All In A Day.

Ouvrir en mode plein écran Le restaurant Alice, situé sur la rue Adeline, propose un menu dégustation à base de plantes. Photo : Radio-Canada / Benjamin Steven

Mme Kim précise qu'elle et son équipe voulaient aller plus loin avec la fermentation, qui faisait également partie de l'expérience d'Alice.

Au fil du temps, l'équipe a décidé de construire son propre laboratoire de fermentation et d'être un peu plus qu'un restaurant . C'est ainsi qu'est né le nouveau restaurant Antheia.

Mme Kim explique que toute l’équipe a beaucoup travaillé sur la fermentation d'ingrédients dans des récipients en verre, mais qu'elle veut essayer d'autres matériaux, comme l'argile. L'argile étant poreuse, l'oxygène et le dioxyde de carbone y circulent davantage et la saveur devient encore plus profonde et plus riche , explique-t-elle.

Nous voulons donc étudier [ça] et faire plus d'expériences.

Un emplacement à trouver

Antheia n'a pas encore d'emplacement définitif, mais Mme Kim a indiqué que plusieurs options étaient envisagées.

L'idée est de construire un espace de restauration intime de 12 à 16 places assises, où les plats seraient préparés au milieu du restaurant.

Nous l'imaginons un peu comme un spectacle ou un théâtre, avec beaucoup plus de participation de la part des clients.

Ouvrir en mode plein écran La gelée de raisin fermenté et la crème de pignons de pin étaient l'un des plats du menu de Briana Kim au restaurant Alice. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté Briana Kim

Mme Kim et son équipe espèrent également que l'expérience culinaire sera éducative : l'idée est de proposer aux clients une visite du laboratoire de fermentation après leur repas et de répondre à leurs questions.

Les ingrédients et les recettes sont pour l'instant gardés secrets. Son équipe prendra également quelques mois de congé pour travailler sur différents projets avant l'ouverture d'Antheia, a-t-elle ajouté.

Notre objectif a toujours été de découvrir de nouvelles techniques et de nouvelles saveurs. Nous sommes impatients de présenter quelque chose de différent et de nouveau.