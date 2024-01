Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse poursuit ses efforts pour tenir sa promesse de réparer les soins de santé, mais le manque de personnel reste un défi majeur.

Au cours des derniers mois, le gouvernement a annoncé plusieurs projets qui, selon les experts, feront une différence significative en matière de prévention et de traitement du cancer dans une province où les taux d'incidence sont les plus élevés au pays.

Ces mêmes experts affirment toutefois que les ressources humaines restent un facteur limitant auquel ils sont confrontés.

En tant que programme de soins contre le cancer, nous avons plutôt bien réussi, mais nous ne sommes qu'une partie du système de soins contre le cancer dans son ensemble , explique le Dr Helmut Hollenhorst, directeur médical du programme de soins contre le cancer de la province.

Un système interconnecté

Il ajoute que le programme de lutte contre le cancer attire les meilleurs et les plus brillants , mais que ce programme s'appuie sur d'autres parties du système confrontées à des pénuries de personnel.

Nous dépendons des services d'imagerie, du laboratoire, de la pathologie, de la pharmacie, du psychosocial, nous intégrons et collaborons fortement avec tous ces partenaires pour développer le programme ensemble.

Ouvrir en mode plein écran La ministre de la Santé, Michelle Thompson, affirme que les efforts de son gouvernement pour attirer et retenir les travailleurs de la santé se poursuivent, mais qu'il s'agit d'un problème auquel sont confrontés les systèmes partout dans le monde. Photo : Radio-Canada / Tom Ayers

À la fin de l'année dernière, le gouvernement provincial a annoncé son intention d'acheter deux nouveaux appareils de radiothérapie de pointe qui permettront de personnaliser les traitements contre le cancer. La province a aussi signé ce mois-ci un accord à long terme avec Varian, l'entreprise qui fabrique ces machines, pour des équipements de recherche et de traitement qui contribueront à étendre les services d'oncologie.

Publicité

Il y a une semaine, la ministre de la Santé Michelle Thompson a annoncé un nouveau programme de dépistage du cancer du poumon. Les médecins affirment que le programme aidera à détecter la maladie plus tôt pour un traitement plus rapide et de meilleurs résultats.

La cheffe du service de chirurgie thoracique avait alors souligné que son équipe s'attendait à plus de travail et que ça nécessiterait éventuellement plus de ressources. Le programme de dépistage pulmonaire a été lancé dans la zone centrale de la province et doit s’étendre dans le reste de la province au cours des deux prochaines années.

Je pense qu'à mesure que les programmes de dépistage évoluent, les médecins comme moi auront besoin de plus de ressources pour pouvoir répondre à l'augmentation des références et être sûrs que nous pourrons ensuite offrir un traitement en temps opportun , a dit la Dre Madelaine Plourde.

Manque de professionnel de la santé

L’un des défis en matière de traitement du cancer reste l’accès des personnes aux soins primaires. À compter de janvier 2024, 150 000 personnes en Nouvelle-Écosse étaient inscrites au registre provincial pour avoir accès à un médecin de famille. Certains dépistages de cancer nécessitent l'intervention d'un médecin, comme pour le cancer du col de l'utérus.

Ouvrir en mode plein écran Le Dr Helmut Hollenhorst est directeur médical principal du programme de soins contre le cancer de la Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Robert Guertin

Le Dr Hollenhorst assure que des mesures sont prises pour faciliter l'accès aux personnes qui n'ont pas de médecin de famille. Il rappelle que les gens peuvent se référer eux-mêmes au programme de dépistage du cancer du poumon, et que le dépistage du cancer du col de l'utérus s'éloigne du test Pap au profit d'un test HPV que les gens peuvent effectuer eux-mêmes à la maison. Une approche semblable au dépistage du cancer colorectal.

Publicité

Les médecins de famille ne sont pas le seul facteur limitant, car la province a aussi besoin de technologues en radiologie et de pathologistes.

La ministre de la Santé affirme que son gouvernement fait bien des efforts pour attirer et retenir les travailleurs de la santé grâce à des incitations et des primes, mais elle reconnaît aussi qu'il reste encore beaucoup à faire.

Elle rappelle aussi que la Nouvelle-Écosse fait face à un problème auquel sont confrontés les systèmes de santé de partout dans le monde.

Avec les informations de Michael Gorman de CBC