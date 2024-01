Tempête hivernale : élections partielles repoussées et écoles fermées à T-.N.-L.

Élection Terre-Neuve-et-Labrador a annoncé que les élections partielles dans la circonscription de Conception Bay Est-Bell Island sont repoussées à mardi, en raison de la tempête hivernale qui balaie la province, lundi.

Selon les prévisions, il pourrait tomber jusqu'à 25 cm de neige dans certains secteurs.

Les électeurs de la circonscription de Conception Bay Est-Bell Island pourront donc se rendre aux urnes mardi, de 8 h à 20 h.

La sécurité des électeurs et de nos employés est primordiale, et nous voulons offrir aux électeurs une chance équitable de voter , indique un communiqué du Bureau du directeur général des élections.

Élection T.-N.-L. a indiqué à la mi-journée qu'il n'y aura finalement aucun changement : les électeurs pourront voter dans leurs bureaux de vote habituels.

Plus de neige à Terre-Neuve

À Terre-Neuve, la tempête devrait toucher particulièrement les régions de l’est vers midi et cesser vers minuit, estime Environnement Canada.

Publicité

Les conditions routières seront probablement très mauvaises à l'heure de pointe du retour à la maison.

Les résidents de Clarenville et des péninsules de Bonavista et de Burin peuvent recevoir de 10 à 20 cm, et ceux de la péninsule d'Avalon peuvent s’attendre à en recevoir de 20 à 25 cm.

Des vents de 60 à 70 km/h devraient balayer ce grand secteur. La visibilité sera soudainement réduite, ou même presque nulle par moments, au plus fort de la neige et de la poudrerie.