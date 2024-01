Un tribunal hongkongais a ordonné lundi la liquidation du promoteur China Evergrande Group, une décision à même de provoquer d'importantes secousses sur les marchés financiers et de l'immobilier, déjà fragiles, et d'entraver les efforts de Pékin pour relancer la croissance économique.

La cotation en bourse d'Evergrande a également été interrompue dans la foulée du verdict, de même que ses filiales comme celle des voitures électriques Evergrande NEV. Immédiatement après l'annonce, l'action d'Evergrande a plongé de plus de 20 % à la Bourse de Hong Kong.

Evergrande a déjà été le plus grand promoteur immobilier de Chine, mais a accumulé des dettes jusqu'à montrer un passif de plus de 300 milliards de dollars américains, devenant un symbole de la crise immobilière qui dure depuis plusieurs années dans la deuxième économie mondiale.

Considérant l'absence évidente de progrès de la part de l'entreprise dans la présentation d'un plan de restructuration viable [...] j'estime qu'il est approprié que le tribunal rende un jugement de liquidation de l'entreprise, et c'est ce que j'ordonne , a déclaré la juge Linda Chan.

Evergrande, qui dispose de 240 milliards de dollars américains d'actifs, a fait défaut sur sa dette en 2021, provoquant des secousses dans l'ensemble du marché immobilier chinois, tombé dans une profonde crise depuis.

Ouvrir en mode plein écran Les problèmes financiers d'Evergrande ont forcé le groupe à interrompre la construction de plusieurs complexes résidentiels en Chine depuis 2021. (Photo d'archives) Photo : Reuters / CARLOS GARCIA RAWLINS

La mise en liquidation d'Evergrande intervient dans un contexte de confiance en berne parmi les investisseurs et les consommateurs.

Publicité

Il n'est cependant pas attendu que cette décision aura un impact immédiat sur les opérations du promoteur, dont ses projets de construction à court terme, puisqu'un tel processus pourrait s'étendre sur des mois, voire plusieurs années du fait des nombreuses parties prenantes et des filiales d'Evergrande réparties à travers la Chine continentale, une juridiction distincte de celle de Hong Kong.

La décision de justice d'aujourd'hui est contraire à notre intention première [...] c'est extrêmement regrettable , a déclaré le directeur général d'Evergrande, Shawn Siu, au média économique chinois 21st Century Business Herald.

Une restructuration échouée

Evergrande a travaillé pendant près de deux ans sur un plan de restructuration de sa dette avant que ce projet prenne du plomb dans l'aile avec la mise en examen en septembre dernier de Hui Ka Yan, son fondateur milliardaire.

Reuters avait appris de sources proches du dossier qu'un groupe de créanciers d'Evergrande prévoyaient d'appuyer la requête de liquidation du promoteur.

Cette requête a été lancée en juin 2022 à Hong Kong par Top Shine Global, un investisseur dans la division Fangchebao d'Evergrande, reprochant à celui-ci de n'avoir pas respecté un accord de rachat d'actions qu'il détenait.

L'an dernier, un créancier avait déposé une requête en liquidation devant un tribunal de Hong Kong contre le promoteur, mais la procédure a traîné en longueur parce que les parties tentaient de négocier un accord.

1:42

Un risque inacceptable pour la Chine

La dégringolade d'Evergrande, en défaut de paiement pour la première fois en 2021 et qui a été déclaré en faillite aux États-Unis, a été étroitement suivie par les autorités chinoises, car le groupe était un pilier de l'économie du pays.

Publicité

Les secteurs de la construction et de l'immobilier représentaient environ un quart du PIB chinois, mais le président Xi Jinping a estimé que la dette accumulée par Evergrande et d'autres sociétés immobilières constituait un risque inacceptable pour le système financier chinois et la santé économique globale.

Les autorités ont progressivement restreint l'accès des promoteurs au crédit depuis 2020, enclenchant une vague de défauts de paiement.

Fin juin 2023, Evergrande estimait ses dettes à 328 milliards de dollars.

Avec les informations de Agence France-Presse et Reuters