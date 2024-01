La commémoration de l’Holocauste à Winnipeg met en lumière l’histoire de 3 mères juives

Une quarantaine de personnes se sont réunies au Musée canadien pour les droits de la personne dimanche pour souligner la Journée internationale de commémoration de l’Holocauste en partenariat avec le Centre du patrimoine juif de l'ouest du Canada. L'événement a plongé les participants dans l'histoire de trois mères juives qui vivaient dans la ville de Salonique, en Grèce.

Leurs expériences ont été rassemblées dans un recueil de lettres, intitulé Ne m’oubliez pas, par Leon Saltiel, historien spécialiste de l’holocauste de la communauté juive grecque. À travers 53 récits bouleversants, les femmes témoignent des atrocités vécues au quotidien.

Ouvrir en mode plein écran Au cours de la commémoration, les participants ont été plongés dans l'histoire de trois mères juives qui vivaient dans la ville de Salonique, en Grèce. Photo : Radio-Canada / Natalia Weichsel

Selon la directrice générale du Centre du patrimoine juif de l'ouest du Canada, Belle Jarniewski, les expériences de ces femmes doivent faire partie de notre mémoire collective.

Les femmes souffrent autrement, souvent pendant les guerres , dit-elle. Elle souligne que pendant l’Holocauste, plusieurs femmes ont été séparées de leurs familles en raison des déportations vers les camps d’extermination nazis.

Cette séparation était si douloureuse pour les femmes

Un événement solennel

Pour Peter Buhendwa, qui assistait à la commémoration, ce fut un moment de réflexion solennelle. Selon lui, il est important de se souvenir de l'histoire à travers les expériences vécues.

Ce n'est pas seulement pour comprendre ce qui s'est passé, mais aussi pour prévenir que ce qui s'est passé ne se répète plus , déclare-t-il

C'est vraiment un événement qui a touché le cœur.

Ouvrir en mode plein écran Peter Buhendwa assistait à la Journée internationale de commémoration de l’Holocauste au Musée canadien pour les droits de la personne à Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Natalia Weichsel

C’est d’ailleurs l’objectif visé par cet événement, selon la directrice générale du Centre du patrimoine juif de l'ouest du Canada, Belle Jarniewski, qui regrette que certaines réalités de l'Holocauste soient parfois trop peu connues.

On parle souvent de ce qui s'est passé en Pologne, en France et dans tous les autres pays européens. Mais on ne pense pas souvent à ce qui s'est passé en Grèce , dit-elle.

Malheureusement, presque 80 ans après la fin de la guerre, il y a trop de personnes qui ont oublié ce qui s'est passé.