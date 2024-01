Dans son motorisé près d’un Walmart en C.-B., une personne âgée rêve d’un logement

Keith Light, 77 ans, dit qu'il a passé la veille du Nouvel An à essayer de faire tourner le moteur de son véhicule récréatif, stationné à l'extérieur d'un Walmart à East Vancouver, pour rester au chaud, tout en essayant d'imaginer des temps meilleurs.

Je me suis allongé et j'ai imaginé que BC Housing m'appelait pour me dire : "Nous avons une place pour vous" , raconte l'ancien ouvrier du bâtiment.

Cela fait deux ans que M. Light est sur la liste d'attente de BC Housing pour un logement subventionné, et chaque fois qu'il contacte l'agence, le personnel lui demande de revenir dans six mois.

Il fait partie d'un nombre croissant de personnes âgées vivant dans la pauvreté en Colombie-Britannique, où le coût élevé du logement exacerbe les difficultés liées au coût de la vie.

Les statistiques montrent que les personnes âgées de 65 ans ou plus dans la province étaient deux fois plus susceptibles que les adultes plus jeunes d'être classées comme ayant un faible revenu en 2021. Mais 20 ans plus tôt, c'était l'inverse.

Les taux de faible revenu parmi les personnes âgées de la Colombie-Britannique ont presque doublé depuis 2001 et sont presque sept fois plus élevés qu'en 1996, selon les données du gouvernement.

Keith Light a déjà eu une maison sur l'île Pender, à 40 minutes de traversier de Swartz Bay, sur l'île de Vancouver. Après l'avoir vendue, avoir déménagé dans la région métropolitaine de Vancouver et avoir remboursé ses dettes, il n'avait plus grand-chose.

Il a donc acheté un véhicule récréatif pour 19 000 dollars, tout en vivant avec une pension mensuelle de 1900 dollars. Des contraventions de stationnement, qui s'élèvent chacune à 70 dollars, viennent s'ajouter à ses difficultés financières.

Un renversement spectaculaire

Des défenseurs des personnes âgées en Colombie-Britannique affirment que l'augmentation du coût de la vie, conjuguée à la stagnation des revenus de retraite du gouvernement, pousse de plus en plus de personnes âgées dans la pauvreté et le sans-abrisme.

La pension mensuelle pour les personnes de plus de 75 ans s'élève à 784,67 dollars, tandis que le supplément de revenu garanti pour une personne seule s'élève à 1065,47 dollars, soit un total de 22 201,68 dollars par an.

Un rapport de 66 pages intitulé Aging in Uncertainty : The Growing Housing Crisis for B.C. Seniors (Nouvelle fenêtre) (en anglais), publié fin novembre par Centraide en Colombie-Britannique, cite des données de Statistique Canada montrant que plus d'une personne âgée sur six en Colombie-Britannique avait un faible revenu après impôt en 2021.

Selon Centraide, il s'agit là d'un renversement spectaculaire par rapport à la situation d'il y a 30 ans, lorsque les personnes âgées affichaient les taux de faible revenu les plus bas de tous les groupes d'âge.

Le rapport indique qu'en 2001, seulement 8,6 % des personnes âgées de plus de 65 ans dans la province faisaient partie de la catégorie des personnes à faible revenu, contre 16 % des adultes plus jeunes. En 2021, 15,2 % des personnes âgées faisaient partie du groupe à faible revenu, contre 8,1 % des adultes plus jeunes.

En 1996, seulement 2,2 % des personnes âgées faisaient partie du groupe à faible revenu.

Le rapport de Centraide indique également qu'une personne âgée sur quatre en Colombie-Britannique avait un revenu après impôt inférieur à 21 800 dollars en 2020.

Un traitement irrespectueux

La conseillère à la retraite et rédactrice indépendante Carole Fawcett, âgée de 75 ans et originaire de Vernon, trouve qu'il est bizarre qu'elle reçoive moins qu'une personne travaillant 40 heures par semaine au salaire minimum.

Mme Fawcett dispose d'un revenu mensuel de 1800 dollars provenant de la sécurité de la vieillesse et du Régime de pensions du Canada. Elle est également atteinte d'une leucémie lymphocytaire et d'une maladie pulmonaire obstructive chronique.

La façon dont le gouvernement traite les personnes âgées est absolument irrespectueuse : nous n'avons pas assez pour vivre dans la dignité et le respect , déplore Mme Fawcett.

Laura Kadowaki, coordinatrice des programmes et des opérations chez Centraide en Colombie-Britannique, indique que l'étude a été inspirée par des prestataires de services de première ligne qui ont décrit des personnes âgées dans des situations désastreuses.

L'un des aspects troublants de la situation est que, par le passé, nous avons constaté que les prestations de revenu permettaient souvent d'éviter aux personnes âgées de se retrouver dans une situation de faible revenu , explique Mme Kadowaki. Mais ces dernières années, il y a eu un changement très important , ajoute-t-elle, puisque les prestations de revenu ne parviennent pas à subvenir aux besoins des aînés.

Des personnes âgées interrogées dans le cadre du rapport ont décrit qu'elles n'avaient pas de logis ou qu'elles vivaient dans des situations de logement dangereuses, par exemple en restant avec des membres violents de leur famille, dans des voitures ou des locaux d'entreposage, en campant dans les bois et en n'ayant ni chauffage ni électricité.

Mme Kadowaki raconte qu'un employé d'une agence de première ligne lui a dit qu'environ la moitié de ses clients sont tellement en détresse qu'ils disent ne pas être sûrs de vouloir vivre.

C'est quelque chose qui m'a vraiment touchée et c'est quelque chose que l'on ne veut jamais entendre... [Cela] illustre l'impact de cette crise sur les personnes âgées de toute la Colombie-Britannique.

Sharon Elliott, 75 ans, résidente de Vancouver, a travaillé comme serveuse jusqu'en octobre dernier, date à laquelle elle a subi une opération de la colonne vertébrale qui l'a empêchée de retourner au travail.

Elle perçoit une pension d'environ 1770 dollars par mois, mais après les frais de physiothérapie, de loyer et de médicaments, il ne lui reste plus rien pour se nourrir .

Selon elle, la pension n'est pas un revenu pour vivre , mais pour mourir .

Ouvrir en mode plein écran Sharon Elliott reçoit une pension mensuelle d'environ 1770 dollars, mais après les dépenses pour la physiothérapie, le loyer et les médicaments, elle dit qu'il ne lui reste rien pour la nourriture. Photo : La Presse canadienne / Ethan Cairns

Mme Elliott a créé un groupe de défense des aînés, le mouvement Tin Cup, et a organisé un rassemblement devant l'hôtel de ville de Vancouver en septembre, demandant que les aînés reçoivent un revenu décent reflétant le coût de la vie.

Avoir la foi et s'accrocher

Dans le stationnement de Walmart, Keith Light dit qu'il envisage d'emprunter de l'argent à sa sœur pour acheter un plus petit véhicule récréatif, qui lui permettrait de se déplacer plus facilement et d'éviter les contraventions.

Il pense aussi à imprimer des cartes de visite vantant ses services d'homme à tout faire et de réparateur et de les déposer dans les boîtes aux lettres.

Malgré sa situation, M. Light s'estime chanceux d'avoir un toit au-dessus de sa tête.

Il a sympathisé avec les centaines et centaines de personnes qui attendent un logement convenable depuis plus longtemps que lui.

Il suffit d'avoir la foi, de s'accrocher et de continuer à avancer.

Avec les informations de La Presse canadienne