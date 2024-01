Le premier ministre arménien propose un pacte de non-agression à l’Azerbaïdjan

Le premier ministre arménien Nikol Pachinian a déclaré dimanche avoir proposé à l'Azerbaïdjan de signer un pacte de non-agression, dans l'attente d'un traité de paix global entre les deux voisins ennemis du Caucase.

Nous avons présenté à l'Azerbaïdjan une proposition de mécanisme de contrôle mutuel des armes et de signature d'un pacte de non-agression si la signature d'un traité de paix devait prendre du retard , a déclaré M. Pachinian lors d'un discours à l'occasion de la Journée de l'Armée.

Il a également dit que l'Arménie, alliée de longue date de la Russie et qui craint des mouvements militaires azerbaïdjanais contre son territoire, devait revoir ses dispositions en matière de sécurité.

Nous devons revoir notre pensée stratégique dans le domaine de la sécurité et diversifier nos relations [internationales] dans ce domaine. Nous sommes prêts à acheter des armes nouvelles et modernes. Et, au cours des dernières années, le gouvernement a signé des contrats d'achat d'armes d'une valeur de plusieurs milliards de dollars.