Vols de voiture : assureurs et constructeurs en désaccord sur les mesures à prendre

Le nombre de vols de voitures est en hausse constante, surtout au Québec et en Ontario. Plusieurs acteurs du milieu espèrent que le gouvernement fédéral offrira bientôt des solutions.

L’installation de dispositifs antivol dans les véhicules construits au Canada est obligatoire depuis 2007. Or, selon une association qui représente les assureurs de véhicules du pays, Équité Association, ces dispositifs sont désuets et les règles doivent être mises à jour.

Dans les années qui ont suivi [2007], le nombre de vols au Canada a diminué de moitié. [...] Malheureusement, cette norme n'a pas été mise à jour ni modernisée depuis 2007, de sorte que les criminels ont trouvé des moyens technologiques de contourner la norme actuelle , explique Bryan Gast, d’Équité Association.

Des assureurs obligent déjà les propriétaires de certains des modèles de véhicules (Nouvelle fenêtre) les plus volés à se procurer des dispositifs antivol ainsi que des systèmes de localisation GPS . Équité Association espère que les constructeurs automobiles seront obligés d’installer certaines de ces technologies dans leurs véhicules.

Or, d’autres experts s’inquiètent que de telles mesures ne fassent augmenter les prix des voitures construites au Canada.

Plus cher, toujours plus cher

Équité Association exige que le gouvernement canadien impose aux constructeurs les normes publiées par la compagnie américaine UL Standards & Engagement, explique M. Gast.

De son côté, David Adams, président de Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada, affirme que de telles règles seraient coûteuses. Si c'est quelque chose que le Canada va imposer lui-même – ce que nous ne recommandons certainement pas – alors il y aura un coût à cela.

M. Adams suggère de le faire en collaboration avec [le gouvernement américain] et d'une manière qui soit sensée pour l'ensemble de l'industrie et, franchement, pour les consommateurs .

Or, selon Jesse Caron, de CAA Québec, le consommateur se retrouvera avec une facture plus élevée, que ces mesures soient imposées par le gouvernement ou non.

[Quand quelqu’un] se fait voler un véhicule, tout le monde y goûte, parce que les assureurs répartissent les frais supplémentaires [causés par le vol] sur l'ensemble des polices. Alors il ne faut pas se surprendre de voir [le prix des] polices d'une année à l'autre monter de 10 %, 15 %, alors que notre situation n'a pas changé. [...] Il y a un petit peu des vols d'automobiles qui se cachent là-dessous. Alors, d'un côté ou de l'autre, le consommateur, l'automobiliste, paye.

M. Adams, lui, s’en remet aux forces de l’ordre. Il s'agit d'un problème de criminalité organisée. Les criminels organisés sont à la fois techniquement habiles et très bien financés.

Pour M. Caron, rien ne sert d’attendre que le gouvernement impose certaines restrictions. On encourage, nous, à CAA Québec, de multiplier les moyens de protection. Il suggère d’utiliser des boîtiers RFID, une barre antivol pour le volant ainsi que d’autres dispositifs antivol afin de mettre le plus possible de bâtons dans les roues des malfaiteurs .

Le Sommet national pour lutter contre le vol de véhicules, organisé par le gouvernement fédéral, aura lieu dans deux semaines.

Avec des informations de Sarah Tomlinson et de CBC