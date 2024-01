Le projet de tours près de la Ferme expérimentale d’Ottawa sur le point d’être approuvé

Au total, trois tours d'habitation pourraient bientôt surplomber la Ferme expérimentale centrale d'Ottawa, après que des urbanistes ont statué que les ombres qu'elles projetteraient ne compromettraient pas les recherches agricoles qui y sont menées.

En novembre, les conseillers municipaux ont approuvé la construction d'une tour de 24 étages au 780, chemin Baseline, mais ils ont reporté la décision concernant deux autres tours de 24 et 32 étages, afin de permettre une discussion plus approfondie avec les scientifiques concernés d'Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC).

Cela a demandé beaucoup de travail et d'efforts de la part de notre groupe et d' AAC , informe le propriétaire du promoteur Theberge Homes, Joey Theberge. Je pense que c'est un bon résultat, un bon compromis entre les deux parties.

Ouvrir en mode plein écran Le propriétaire du promoteur Theberge Homes, Joey Theberge Photo : Radio-Canada / Nicole Williams

Un rapport du personnel de la Ville démontre néanmoins qu'un fossé subsiste.

Publicité

Les tours supplémentaires proposées auront un effet délétère et irréparable sur les terrains de recherche situés au nord du chemin Baseline , écrit AAC dans sa réponse, publiée dans le même rapport.

Des scientifiques soutiennent que les terres qui seraient touchées par la perte de lumière solaire sont parmi les plus fertiles de la ferme.

Opinions contradictoires

Le projet de développement a déjà suscité une grande consternation au sein de la communauté et autour de la table du conseil municipal, beaucoup cherchant un équilibre entre la préservation de la ferme et l'encouragement d'un développement.

Le projet résidentiel à usage mixte a déjà fait l'objet de cinq itérations, chaque nouvelle version répondant à de nouvelles préoccupations, rappelle M. Theberge.

Les tours ont notamment été amputées de quelques étages, mais AAC aurait souhaité que le promoteur aille plus loin.

Publicité

Theberge Homes a engagé un consultant pour analyser les effets des tours sur les terres patrimoniales. Cet expert a affirmé que l'effet d'ombre sur les champs de recherche serait minime.

Les données fournies dans leurs exemples d'études n'étayent pas leurs conclusions , écrit AAC dans sa réponse officielle, notant que l'une des études citées par le promoteur a été réalisée en Indonésie où le rayonnement solaire est presque deux fois supérieur à celui d'Ottawa .

Ce contraste préoccupe le conseiller Riley Brockington, dont le quartier Rivière borde le lieu de développement.

Bien sûr, le rapport du promoteur est élogieux, disant que oui, cela peut être fait avec très peu d'impact , poursuit-il. Et voilà que l'expert et le propriétaire des lieux disent tout autre chose.

Ouvrir en mode plein écran Le conseiller municipal du quartier Rivière, Riley Brockington (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

M. Brockington craint également que les deux mois prévus pour la consultation n'aient pas été suffisants.

Je sais à quel point nous tenons à ce que ces terrains soient aménagés. Alors, comment procéder au développement tout en respectant les terres? se questionne-t-il. Je pense que nous pouvons y arriver. Mais nous n'en sommes pas encore là.

L’importance du développement

Le projet Baseline est le deuxième groupe de tours à être soumis devant le Comité de la planification et du logement de la Ville d’Ottawa au cours des derniers mois, les plans de la compagnie Taggart Realty Management pour la construction de condominiums au 1081, avenue Carling ayant déjà reçu le feu vert.

La majorité des conseillers a décidé à l'époque que leur engagement à construire des logements l'emportait sur toute préoccupation concernant les ombres.

Le conseiller municipal de Knoxdale-Merivale, Sean Devine, qui représente la zone en question, partage les préoccupations d’ AAC concernant les risques scientifiques, mais ne veut pas que le projet soit abandonné.

Ouvrir en mode plein écran Le conseiller municipal de Knoxdale-Merivale, Sean Devine (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Honnêtement, ce serait le pire résultat possible. La ville a clairement besoin de développement et nous avons besoin de développement le long de nos couloirs de transit , soutient-il. Il s'agit d'un important corridor de transport en commun, et je ne peux pas faire construire ce transport en commun si je n'ai pas de développement significatif.

M. Devine estime toutefois que la discussion que les conseillers ont eue au sujet de la propriété sur l'avenue Carling a déjà amélioré la teneur du débat et encouragé des discussions plus productives de part et d'autre.

Les résidents et les scientifiques d' AAC pourront de nouveau exprimer leurs préoccupations concernant le projet de Theberge Homes lors de la réunion du Comité de la planification et du logement qui se tiendra mercredi matin.