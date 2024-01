Crise de l’itinérance : dans les yeux d’un garde de sécurité

La présence parfois importune d'itinérants au centre-ville de Trois-Rivières fait maintenant partie de la réalité à laquelle sont aussi confrontés les services de sécurité de plusieurs édifices publics.

Pascal Thibeault met en pratique l'approche humaine, ce qui ne l'a pas empêché de se retrouver face à un itinérant menaçant et armé d'un couteau.

J'ai demandé à la personne d'enlever son campement, c'était interdit. La personne m'a sorti un couteau en plein visage. Alors c'est sûr et certain, je n’ai pas besoin de vous le dire, j’étais stupéfait, heureusement j'ai eu le temps de quitter les lieux et d'appeler les policiers , affirme-t-il.

L'agent de sécurité va s'en tirer avec un choc et huit semaines sur la touche. Depuis quelque temps le Centre d'Événements et de Congrès interactifs (CECi) a fortement resserré la sécurité face au phénomène d'itinérance. Les accès au centre sont contrôlés par M. Thibault, qui toute la soirée et toute la nuit, garde les lieux.

Un moment donné j'en ai trouvé un qui était caché en dessous de l'évier de la toilette dans l'entrée de l'hôtel. Il était en petit bonhomme. Il ne voulait plus sortir de là. J'ai dû contacter les policiers pour qu'ils viennent faire leurs interventions

Santé mentale, toxicomanie, alcool, détresse, le gardien sait à quoi il a affaire dans la plupart des cas auxquels il est confronté. Il a une formation en toxicomanie, sa stratégie est l'approche en douceur.

Si tu leur parles avec douceur , avec gentillesse, respect, tu as beaucoup de chances qu'ils te respectent. Mais vous savez, quand ils voient l'agent de sécurité, c'est l'autorité, c'est la force, mais moi, de mon côté, j'ai toujours comme approche de rendre ça humain , lance-t-il.

3:22 Le reportage de Louis Cloutier Photo : Radio-Canada

Dans son rôle, ce ne sont pas les occasions qui manquent pour que le surveillant puisse mettre à profit l'approche qu'il privilégie.

Publicité

Des événements répétitifs

Donald Duchesneau, un habitué du CECi , connait bien la chanson. Il a eu à interagir avec des sans-abris alors qu'il donnait un coup de main à la gare d'autobus du centre.

Qu'est-ce qu'on fait avec nos itinérants? La ville ne fait rien. On a une bâtisse industrielle qui est chauffée. Ils ont tout dedans. Pourquoi est-ce qu'ils ne demandent pas à l'armée des civières ou des lits? L'armée leur prêterait , lance-t-il.

Un visiteur originaire du Saguenay Lac-Saint-Jean, Marc-André Larouche, pour qui l’itinérance n’est pas un phénomène dans sa région, s’est dit secoué d'avoir constaté la présence de sans-abri à la sortie de son hôtel dimanche matin.