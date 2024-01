Le chef conservateur a ridiculisé dimanche le sommet national sur les vols de voitures qui se produisent dans la plupart des grandes villes canadiennes, tel qu'annoncé il y a une semaine par le gouvernement libéral.

La bonne nouvelle, c'est que Justin Trudeau organise un sommet, un grand sommet. Il va y avoir une autre réunion. Dieu merci : des politiciens, des bureaucrates et des lobbyistes se rassembleront tous et vous enverront la facture de leurs chambres d'hôtel. Ne vous inquiétez pas : un sommet est en cours , a-t-il lancé lors d'un discours devant son caucus.

En fait, a dit M. Poilievre, les Canadiens n'ont pas besoin d'un autre sommet. Nous avons besoin d'un plan de gros bon sens pour mettre fin aux vols et pour mettre fin au crime, a-t-il affirmé. Et c'est ce que feront les conservateurs. Il s'est aussi engagé à renforcer les frontières et à ce que les conteneurs maritimes soient inspectés et scannés .

Il venait de raconter des histoires destinées à démontrer à quel point les vols de voitures et la réponse des autorités sont devenus insensés . Dans un cas, un homme d'affaires aurait reçu une amende pour s'être approché du conteneur où se trouvait sa voiture volée, selon un système de repérage. Il a donc perdu sa voiture et a payé une amende pour avoir tenté de la récupérer , a-t-il résumé.

Ouvrir en mode plein écran Les services policiers de York, de Peel et de la Ville de Toronto ont fait état de nombres records de vols de voitures en 2023. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / South_agency

Dans un autre cas, un homme au téléphone avec un agent du 911 après s'être fait voler sa voiture stationnée devant chez lui et après avoir constaté que des voleurs tentaient de s'emparer de sa seconde voiture se serait fait répondre : Laissez-les prendre la voiture après avoir évoqué l'idée d'affronter les voleurs.

Les vols de voitures sont devenus un problème de plus en plus grave dans tout le pays. Selon les données de l'industrie, le taux de vols d'automobiles a crû de 50 % au Québec et de 48,3 % en Ontario en 2022. Les services de police du Grand Toronto disent avoir constaté une hausse de 104 % du nombre de détournements d'automobiles de 2021 à 2022.

Quatre priorités pour la nouvelle session

Dans son allocution, M. Poilievre a également annoncé ses quatre priorités pour la prochaine session parlementaire : Couper les impôts, bâtir des logements, réparer le budget et stopper le crime.

En anglais, par contre, la première de ses priorités était de mettre la hache dans la taxe sur le carbone. Il s'agit d'un synonyme de baisses d'impôts, selon son équipe.

Comme il le fait régulièrement, M. Poilievre a débité par cœur une foule de statistiques à l'appui de ses affirmations au sujet de la vie des Canadiens après huit ans de Justin Trudeau, une vie où tout coûte plus cher et où la criminalité et le chaos règnent dans les rues.

Les Canadiens n'ont pas à vivre ainsi et n'ont pas à renoncer à de la nourriture abordable et à un logement dans des quartiers sûrs [...] en raison de l'incompétence et de l'ego d'un seul homme .

Nous pouvons faire mieux , a-t-il insisté devant ses troupes.

Ouvrir en mode plein écran Depuis des mois, Pierre Poilievre met en avant l’idée selon laquelle les prochaines élections devront porter sur l’abolition de la taxe carbone. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

[En français], M. Poilievre s'en est également pris au Bloc québécois, jugeant qu'il porte l'odieux de garder les libéraux au pouvoir par le biais d'une prétendue coalition coûteuse .

Dans la version anglaise de son discours, il s'en est plutôt pris à la coalition avec le Nouveau Parti démocratique (NPD), en référence à l'entente conclue il y a bientôt deux ans qui permet aux libéraux de se maintenir au pouvoir en échange d'éléments clés, dont un programme national de soins dentaires.

Au cours des derniers jours, Justin Trudeau a quant à lui concentré ses attaques contre le chef conservateur. Lors d'un discours devant son propre caucus, il l'a accusé de propager des théories complotistes sur le changement climatique et de voter contre le libre-échange avec l'Ukraine pour apaiser les partisans du président russe Vladimir Poutine.

Pierre Poilievre et son équipe ont voté contre l'Allocation canadienne pour enfants et la Prestation canadienne pour soins dentaires, a déclaré M. Trudeau. Ils ont voté contre les garderies à 10 $ par jour et contre les programmes destinés aux personnes âgées.

Alors que les travaux parlementaires doivent reprendre lundi à la Chambre des communes, les libéraux tirent toujours largement de l'arrière dans les intentions de vote à l'échelle nationale. Les conservateurs les devancent par 13 points et seraient bien placés pour former un gouvernement majoritaire, selon les plus récentes projections de l'agrégateur de sondages Canada338.