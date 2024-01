Patins affûtés et tête bien haute, c’est un Laurent Dubreuil gonflé à bloc qui reviendra chez lui la semaine prochaine pour participer à la Coupe du monde de patinage de vitesse de Québec.

Après avoir inscrit au chrono un temps de 34,05 s, l’athlète de 31 ans est monté sur la deuxième marche du podium à l’épreuve de 500 m de la Coupe du monde de patinage de vitesse sur longue piste de Salt Lake City.

En entrevue avec Radio-Canada, le patineur de Québec affirme avoir connu une très bonne course .

Deuxième derrière [l’Américain] Jordan Stolz, je pense que c’était pas mal le mieux qu’on pouvait faire en fin de semaine , lance Dubreuil.

J’étais quand même compétitif et presque capable de battre un patineur légendaire qui était peut-être dans la meilleure fin de semaine de sa carrière. C’est très bon signe!

Il se dit maintenant très enthousiaste à l’idée de patiner à Québec lors de la Coupe du monde de patinage de vitesse sur longue piste de Québec, qui se déroulera du 2 au 4 février au Centre de glaces Intact Assurance, du côté de Sainte-Foy.

Il participera à l’épreuve du 1000 mètres vendredi et aux deux épreuves du 500 mètres samedi et dimanche.

Début de saison difficile

Laurent Dubreuil avait connu un début de saison difficile en raison d'une tendinite à un genou, une blessure qui l’avait privé d’ entraînement spécifique d’août à octobre. Début décembre, il indiquait à Radio-Canada que son problème était réglé à 90 %.

Mes quatre dernières courses, c’est des podiums. Je suis revenu au niveau auquel je m’attends de moi-même.

Pour Québec la semaine prochaine, sans détour, l’athlète espère l’or. Il reconnaît toutefois qu’au 500 mètres, c’est super serré : il y a plusieurs, plusieurs gars qui peuvent prétendre aux médailles et au podium .

Deuxième au classement général de cette discipline, Dubreuil est enthousiaste mais demeure réaliste. Il y a une mince chance que je puisse rattraper le premier : c’est fort improbable! Mais on ne sait jamais. Je vais essayer de lui mettre de la pression dans les deux courses.

Patiner à la maison avec passion

Laurent Dubreuil qualifie d’ énorme le fait de patiner à Québec la semaine prochaine. La dernière Coupe du monde qu’il y a eu à Québec, c’était en 1992 , note-t-il. Mon père [Robert Dubreuil] était sur la ligne. C’était sa dernière course en carrière, et moi, j’étais dans le ventre de ma mère.

Inauguré en août 2021, le Centre de glaces Intact Assurance, qui comprend un anneau de glace couvert et de dimensions correspondant aux normes internationales, a changé la donne, selon lui.

Ouvrir en mode plein écran Le Centre de glaces Intact Assurance a été inauguré en 2021. Photo : Radio-Canada / Jérémie Camirand

On n’y rêvait même pas tellement on était loin d’avoir un événement comme ça! laisse-t-il tomber. On rêvait d’un anneau, on ne rêvait pas d’avoir une Coupe du monde.

Conscient que bien des gens de Québec s’attendent à le voir monter sur le podium, de son propre aveu, il ne peut rien promettre.

Ce que le patineur accepte néanmoins de promettre, c’est de patiner avec passion , comme un gars que ça fait 10, 15 ans qu’il fait des Coupes du monde et qui en attend une à la maison en y rêvant .

Il y a des places, sur le circuit, qu’on aime, et il y en a qu’on aime moins. D’après moi, Québec va devenir une des places où les gens [vont avoir] hâte de retourner.

Avec les informations de Louis-Simon Lapointe