La famille Abdou a quitté le Cameroun pour immigrer à Québec en octobre dernier. Le défi est grand pour les parents qui doivent se rebâtir une carrière tout en s'adaptant, pour la première fois de leur vie, à l'hiver québécois.

Tout est plutôt cool , lance Njonwet Abdou Salam quand on lui demande de résumer les quatre derniers mois. Sa famille vit ses premières expériences dans la neige.

Évelyne Diaz accompagne la famille dans certaines activités pour l'aider à découvrir la ville. Selon elle, le plus grand défi des familles africaines, c’est l’hiver. Le froid crée des situations d’isolement social, moins fréquent sur le continent africain.

En Afrique, ils sont habitués à sortir et à parler aux voisins et tout ça. L'hiver, ici, on est tous enfermés dans notre petit monde.