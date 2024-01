Un homme a été tué dimanche à Istanbul en pleine messe dans une église italienne catholique par deux assaillants masqués qui ont ouvert le feu sur la foule. Ils ont été finalement arrêtés par la police turque.

Le groupe État islamique (EI) a revendiqué cette attaque sur le réseau social Telegram.

Les autorités turques avaient auparavant estimé que l'attaque semblait viser une personne en particulier plutôt que l'église Santa Maria, située dans le quartier Sariyer, sur la rive européenne d'Istanbul.

Photo : AFP / VIA GETTY IMAGES / OZAN KOSE

La victime, qui assistait à la célébration, a d'abord été identifiée par ses initiales, C. T. Elle s'appelait Tuncer Cihan, a déclaré dimanche soir le ministre de l'Intérieur, Ali Yerlikaya.

Les deux assaillants ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de fuir, a annoncé le gouvernement.

Sur des images prises par des caméras de sécurité avant l'attaque, on peut voir deux hommes portant des masques noirs et les mains dans les poches. L'un d'eux a des lunettes de soleil.

L'attaque est survenue vers 11 h 40, heure locale. Une quarantaine de personnes participaient à la messe, selon des responsables locaux, dont le consul général de Pologne à Istanbul, Witold Lesniak, et sa famille.

Après le second coup de feu, l'arme à feu n'a plus fonctionné, alors les assaillants ont pris la fuite. À ce moment-là, tout le monde était couché sur le sol. Il y avait entre 35 et 40 personnes à l'intérieur.