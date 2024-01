Le plafond d’étudiants étrangers pourrait nuire aux cégeps en région

La décision d'Ottawa d'instaurer un plafond temporaire sur le nombre d'étudiants étrangers pourrait avoir des répercussions sur les efforts de recrutement des cégeps en région en entachant la réputation du pays, selon le Cégep de Matane.

Sur certains marchés actuellement, on voit de fausses informations qui circulent. Donc, il va falloir travailler encore plus fort pour expliquer en quoi ces annonces-là ne devraient pas nécessairement avoir un impact sur le désir [de certains étudiants étrangers] de venir étudier au Cégep de Matane , affirme Francis Turcotte, coordonnateur des communications et du développement international de l'établissement.

Avec ce plafond, Ottawa va réduire de 35 % le nombre de permis d'études accordés au pays.

Cependant, le Québec ne devrait pas voir diminuer le nombre de permis d'études émis pour son territoire, et ce, en raison d'une pondération du plafond en fonction de la population de chaque province.

Tout de même, pour Francis Turcotte, cette mesure d'Ottawa envoie un mauvais signal. Il estime qu'elle va diminuer l'attrait des établissements d'éducation supérieure canadiens et compliquer les efforts pour attirer des étudiants étrangers au Canada.

Francis Turcotte, coordonnateur des communications et du développement international au Cégep de Matane, explique que la présence d'étudiants étrangers a déjà sauvé plusieurs programmes par le passé.

En septembre 2023, le Cégep de Matane comptait 654 étudiants, dont 253 étudiants étrangers. Plus du tiers de l’effectif étudiant vient donc de l’étranger, en très grande partie de la France.

Les étudiants étrangers, c'est 39 % de notre clientèle étudiante. Ça a sauvé des programmes par le passé. Ça vient stabiliser nos cohortes.

Ça vient offrir l'occasion à des jeunes de l'Est-du-Québec d'avoir des programmes de formation qu’il n’y aurait peut-être plus au Cégep de Matane si les étudiants étrangers n’étaient pas présents , ajoute-t-il.

Dynamiser les régions

Francis Turcotte explique que la clientèle étrangère est très importante non seulement pour le Cégep de Matane mais aussi pour la région. Il souligne que ces étudiants travaillent dans les commerces matanais et participent à la vie sociale et culturelle de la ville.

Le président-directeur général de la Fédération des cégeps, Bernard Tremblay, estime que le recrutement d'étudiants dans le réseau collégial est stratégique et qu’il faudra miser encore davantage là-dessus au cours des prochaines années.

La Fédération des cégeps, dirigée par Bernard Tremblay, se montre elle aussi préoccupée, notamment parce qu'Ottawa refuse maintenant d'accorder des permis de travail aux conjoints des étudiants étrangers.

Ces jeunes-là développent des liens dans ces régions, ils se font des amis, des chums, des blondes, ce qui fait en sorte que dans beaucoup de cas, ils restent dans les régions , fait-il observer. M. Tremblay ajoute que c’est une immigration de choix, déjà intégrée, et qui n’aura pas de problèmes de reconnaissance des diplômes par la suite.

Crise du logement

Ottawa indique avoir adopté cette mesure notamment pour réduire les pressions sur la demande de logements.

Mettre la crise du logement sur le dos des étudiants étrangers, c'est un jeu dangereux , déclare Francis Turcotte, du Cégep de Matane.

Il constate qu’une multitude de communautés au pays ont peu ou pas d’étudiants étrangers et que le taux d’inoccupation y est quand même de près de 0 %. Il comprend que le logement est un problème important pour la population, mais il estime qu’il est important de mettre fin à cette pression renvoyée sur le dos des étudiants étrangers.

Dans une déclaration écrite, le ministre fédéral de l'Immigration, Marc Miller, dit devoir s'assurer de pouvoir gérer d’une manière durable le nombre d’étudiants étrangers qui viennent au Canada .

Le ministre fédéral de l'Immigration, Marc Miller

Selon Bernard Tremblay, de la Fédération des cégeps, il reste encore beaucoup d'informations à obtenir pour comprendre la mécanique de cette annonce d’Ottawa.

Et les conjoints?

Il souligne que la Fédération des cégeps est notamment très préoccupée par le refus de permis de travail aux conjoints des étudiants étrangers.

[Cette mesure] aura un impact qui risque d'être immédiat , s’inquiète-t-il.

Il donne l’exemple du recrutement d’infirmières à l’étranger. Pour avoir le droit de pratiquer au Québec, elles doivent suivre une formation collégiale. Souvent, ces personnes sont déjà en couple et ont des enfants.