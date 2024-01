Coupe Canada à Sherbrooke : Kim Boutin réussit son pari

La patineuse de vitesse sherbrookoise Kim Boutin a réussi son pari. En remportant quatre médailles à la Coupe Canada qui se tenait à l'aréna Eugène-Lalonde de Sherbrooke en fin de semaine, elle se qualifie pour poursuivre les épreuves de la Coupe du monde en Europe le mois prochain.

Les noms des douze patineuses et patineurs qui prendront part aux Coupes du monde d'Allemagne et de Pologne en février seront officiellement dévoilés au début de la semaine prochaine.

Kim Boutin, qui a remporté quatre médailles en six courses, sera du voyage. Elle a repris son entraînement intensif il y a seulement deux semaines.

Je suis vraiment fière! Mon objectif était de commencer en force pour maximiser mon énergie. La fatigue se fait sentir tranquillement. Je suis vraiment contente d'avoir au moins gagné le 500 mètres et de m’assurer de le patiner en Coupe du monde , affirme Kim Boutin.

Kim Boutin a réussi son pari lors de son retour à la compétition à Sherbrooke cette fin de semaine. Photo : Yves Longpré

Parmi ses quatre médailles, elle en compte deux d’or aux épreuves de 500 mètres.

Les Sherbrookois Jordan Pierre-Gilles et Félix Roussel ont également connu un bon week-end.

Le patineur sherbrookois Jordan Pierre-Gilles a remporté deux médailles de bronze aux finales du 1500 mètres. Photo : YVES LONGPRE

Jordan Pierre-Gilles a remporté sa deuxième médaille en finale du 1500 mètres en terminant troisième.

Je suis content de comment ça s'est terminé. Étant premier au monde au 500 mètres en ce moment, je m'attendais à faire des bons 500 et me qualifier avec ça, mais ça l'air que c'était le 1500 en fin de semaine , s'est exprimé Jordan, le sourire aux lèvres.

À cette même course, Félix Roussel a décroché la quatrième position. Il a récolté deux médailles à l'épreuve du 1000 mètres en fin de semaine.

On a fait des temps extraordinaires aux 500 mètres et aux 1000 mètres. La glace est ultra rapide à Sherbrooke. Ça allait même plus vite que dans bien des arénas du circuit des coupes du monde , a commenté Félix.

Le Sherbrookois Félix Roussel a aussi très bien fait lors de la Coupe Canada en remportant deux médailles. Photo : YVES LONGPRE

Tout indique que les deux Sherbrookois se rendront eux aussi en Europe pour les prochaines compétitions de la Coupe du monde.