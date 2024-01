Sentiers de motoneige ouverts mais précaires au Bas-Saint-Laurent

Il est midi et le bruit des motoneiges se fait entendre de partout dans le stationnement du relais L'Étang-du-Moulin, à Saint-Eugène-de-Ladrière, dans le haut pays. Dans les champs tout autour, on voit encore le foin qui dépasse du mince couvert de neige. Dehors, il fait à peine zéro. Ces conditions rappellent davantage le mois d'avril que la fin janvier pour les motoneigistes de passage.

C'est pas grave, on a autant de fun que d'habitude, c'est juste qu'on roule moins vite pour éviter les roches , raconte Daniel Côté, de Rivière-du-Loup, pendant qu'il enfourche sa motoneige après un dîner à la hâte.

Depuis quelques jours, tous les sentiers de motoneige sont désormais ouverts au Bas-Saint-Laurent, mais les clubs recommandent la prudence.

Ouvrir en mode plein écran Le relais du club de motoneige L'Étang-du-Moulin, à Saint-Eugène-de-Ladrière, attire toujours de nombreux motoneigistes à l'heure des repas. Photo : Radio-Canada

Le peu de neige fait en sorte que les pistes sont parfois jonchées de branches ou de pierres. Mais personne ici ne boude son plaisir. Surtout pas Amélie Morin, qui est partie de Dégelis, dans le Témiscouata, pour une virée jusque dans la Matapédia.

On était prêts depuis le 15 novembre , se souvient-elle, exaspérée, en buvant la dernière gorgée de sa seule bière. Finalement , ç'a été le 15 janvier, mais on en fait à fond.

Ouvrir en mode plein écran On voit sur cette section du sentier à Saint-Valérien que la neige n'est pas immaculée, comme c'est le cas normalement en plein cœur de l'hiver. Photo : Radio-Canada

Dans certains secteurs, l'ouverture des sentiers relève d'un petit miracle en raison du timide couvert de neige.

Publicité

Aux abords de Rimouski et le long du fleuve, on voit parfois autant de brun que de blanc sur les pistes.

Généralement, les surfaceuses vont toujours avoir un peu de neige dans la gratte à l'arrière pour combler les trous. Actuellement, on ne peut transporter aucune neige dans les grattes : on n'est pas capables de rien faire , constate le président du Club sportif populaire du Bas-Saint-Laurent, Denis Langevin.

Son collègue du Club de L'Étang-du-Moulin, Jacques Rioux, a passé près de 200 heures au volant d'une surfaceuse pour permettre l'ouverture des sentiers il y a une dizaine de jours dans son secteur.

Pas plus de neige que ça [fin janvier], c'est la première fois que je vois ça en 30 ans.

Ouvrir en mode plein écran Jacques Rioux est le président du club de motoneige de L'Étang-du-Moulin. Photo : Radio-Canada

Moins de neige, moins de touristes

Bien que la vraie saison touristique s'amorce plutôt en février, il semble y avoir moins d'Américains et de Français sur les pistes qu'à pareille date l'an dernier. Cependant, tout peut changer rapidement, relativise Jacques Rioux. L'année passée, on a ouvert le 16 [janvier], et rendus au 20, c'était bourré de touristes qui passaient pour faire le tour de la Gaspésie.

Le propriétaire du Domaine du Lac-Saint-Mathieu constate la même chose : Il y a 50 % moins d'achalandage qu'à la même période l'an dernier , affirme Martin Bruneau.

Ouvrir en mode plein écran Le Domaine du Lac-Saint-Mathieu offre des forfaits pour les motoneigistes. Photo : Radio-Canada

D'ailleurs, lors de notre passage dimanche, aucune de ses cabines n'était louée. Pourtant, le sentier passe tout juste à côté. Peut-être qu'on va se reprendre dans une semaine, deux semaines, je n'en ai aucune idée.

Environnement Canada ne prévoit pas de grosses accumulations de neige à court terme. Heureusement, le mercure se maintiendra sous le point de congélation. Les sentiers ne devraient donc pas se détériorer davantage.