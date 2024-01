Les pompiers qui ont sauvé un homme à Rivière-Éternité honorés pour leur bravoure

Les pompiers Keven Gagné et Frédéric Thibault ont été honorés dimanche par la Régie intermunicipale de sécurité incendie du Fjord (RISIF) pour leur acte de bravoure du 1er juillet dernier à Rivière-Éternité.

Ce jour-là, les deux hommes ont sauvé la vie de Jean-Philippe Caty, qui a failli être emporté par le glissement de terrain qui a recouvert la rue Notre-Dame, qui mène au parc national du Fjord-du-Saguenay.

Deux personnes sont malheureusement décédées dans cette catastrophe causée par les pluies torrentielles qui s’étaient abattues sur le Bas-Saguenay.

Un grand merci pour votre acte de courage et de bravoure. Je pense que M. Caty vous le reconnaît aussi , a lancé André Couturier, directeur général de la RISIF , lors de leur rencontre annuelle.

Plusieurs autres pompiers de la Régie intermunicipale de sécurité incendie du Fjord se sont joints à l'hommage. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Les deux pompiers à temps partiel ont reçu une plaque commémorative pour souligner le courage dont ils ont fait preuve ce jour-là.

C'est émouvant et gratifiant. C'est un geste qu'on a fait ensemble et on en est fiers , a raconté Frédéric Thibault.

Après que deux personnes eurent été emportées, les deux pompiers ont entrepris une mission de sauvetage périlleuse pour sauver un homme qui criait à l'aide et qui était accroché à des branches d'arbre.

Le terrain était désagréable, plein d'embûches, des arbres, de la boue. On s'est consultés à quelques reprises [pour déterminer] si on continuait, et vu qu'il y avait des vies [en danger], on poussait la machine , s’est rappelé Frédéric Thibault.

Les pluies torrentielles avaient frappé plusieurs secteurs de Rivière-Éternité. Photo : Radio-Canada

On a calculé le risque. Avec ce calcul, on se consulte, on se dit si on y va ou si on n'y va pas. [...] On savait que deux personnes manquaient à l'appel, c'était le but ultime , a continué Keven Gagné.

Conditions difficiles

Les conditions météorologiques avaient passablement compliqué le travail des secouristes.

On a monté une place où on pouvait faire atterrir un hélicoptère, mais l'hélicoptère ne pouvait pas décoller à cause du mauvais temps. On a pris la décision de le rendre à l'ambulance et c’est probablement ce qui lui a sauvé la vie , a expliqué le pompier Thibault.

La route qui mène au parc national du Fjord-du-Saguenay était demeurée fermée pendant plusieurs jours. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Plus de six mois après la catastrophe, Keven Gagné et Frédéric Thibault sont demeurés en contact avec le survivant. Ils sont liés à jamais par cette journée du 1er juillet 2023, qui a changé leur manière de voir les choses lors d'interventions.

On s'est exposés au danger et c'est après ça, quand tu vas sur d'autres interventions, on n'a pas le même regard, je pense, du côté santé et sécurité. On dirait qu'on est un petit peu plus craintifs , a reconnu Keven Gagné.

Un hommage du député

Le député de Dubuc, François Tremblay, s'était déplacé pour l'occasion parce qu'il tenait lui aussi à rendre hommage aux deux pompiers.

Quand il arrive des catastrophes, on l'a vu à Rivière-Éternité, ça se déploie très rapidement. En moins de 30 minutes, tout bascule. [...] Il y a des gens qui ont du courage, qui se déplacent. Dans ce cas-là, ils ont sauvé une vie. On a perdu des gens dans cette tragédie, mais on a sauvé un individu. C'est remarquable et il fallait le saluer aujourd'hui , a souligné le député.

Les deux pompiers pourraient aussi recevoir le prix Hommage au civisme pour leurs actes héroïques. Ce prix est remis par le gouvernement du Québec.

D'après un reportage de Roby St-Gelais