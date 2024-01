Pénurie d’hygiénistes dentaires au Québec : des professionnels à la recherche de solutions

Une pénurie d’hygiénistes dentaires règne actuellement au Québec. Selon l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec (OHDQ), le nombre de finissants en techniques d’hygiène dentaire en Outaouais est nettement insuffisant pour répondre à la demande.

Les gens appellent pour prendre un rendez-vous à leur clinique et on leur dit qu'il n'y a pas de place avant quatre mois, cinq mois, six mois , déplore le président de l’ OHDQ , Jean-François Lortie.

Il y a même des endroits dans la province qui [...] n'acceptent plus de nouveaux clients, donc pas de place avant un an.

L’offre ne répond plus à la demande, même si on a dépassé le cap des 7000 hygiénistes dentaires au Québec.

Faute d’hygiénistes dentaires, certains dentistes sont parfois contraints de refuser des patients ou d'effectuer eux-mêmes des nettoyages.

2:00 Une pénurie d'hygiénistes dentaires sévit au Québec. Les délais pour les patients s'allongent, certains dentistes doivent même faire des nettoyages. L'Outaouais n'échappe pas au problème, alors que le nombre de finissants en techniques d'hygiène dentaire est nettement insuffisant pour répondre à la demande. Le reportage d'Anne-Charlotte Carignan.

La province de Québec est en déficit généralisé d'hygiénistes dentaires , explique M. Lortie.

Publicité

Depuis 2022, c'est l'ensemble des régions du Québec qui sont touchées. On voyait déjà le phénomène commencer dès 2014-2015, dans les régions éloignées.

Alors que très peu de finissants en hygiène dentaire sortent du Cégep de l’Outaouais, d’autres régions du Québec n’offrent tout simplement pas ce programme.

Deux rives

Par ailleurs, l’Outaouais est en compétition directe avec l’Ontario, rappelle l' OHDQ , puisque les conditions de travail sont bien souvent plus avantageuses du côté ontarien.

D’après l' OHDQ , il y a actuellement 80,2 hygiénistes dentaires pour 100 000 habitants au Québec, comparativement à 95,8 hygiénistes dentaires pour 100 000 habitants en Ontario.

Si on se compare à l'Ontario, il manque une cinquantaine d’hygiénistes dentaires aujourd’hui , calcule M. Lortie.

Ouvrir en mode plein écran Le président de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec, Jean-François Lortie. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Véronique Duval

Il rappelle que la santé buccodentaire des Québécois est de plus en plus avancée, ce qui explique pourquoi la demande en soins préventifs est vraiment plus forte qu’elle l'était il y a 10 ans, il y a 15 ans ou il y a 20 ans .

La population au Québec est plus éduquée, fait plus attention à sa santé. La bouche en fait partie, donc tous les messages de prévention fonctionnent.

Selon l’Association des chirurgiens dentistes du Québec, il manquerait de 800 à 900 hygiénistes dentaires dans la province, d’après la moyenne canadienne. L’ OHDQ délivre pour sa part de 200 à 300 permis par an.

Au total, 279 permis ont été délivrés entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023, selon l’ OHDQ . L'Ordre des hygiénistes dentaires de l'Ontario a pour sa part délivré 931 nouveaux permis en 2022.

Solutions de rechange

Le président de l’Association des chirurgiens dentistes du Québec, Carl Tremblay, appelle le gouvernement du Québec à ouvrir de nouveaux programmes en hygiène dentaire ou à recruter à l’étranger.

Certains dentistes vont prendre une partie de leur temps pour se concentrer sur l’hygiène des patients , explique-t-il. Bien entendu, ça crée un goulot d’étranglement, parce que pendant ce temps-là, le dentiste n'offre pas les soins curatifs qu'il est le seul à pouvoir faire.

Ouvrir en mode plein écran Le président de l’Association des chirurgiens dentistes du Québec, Carl Tremblay. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

La directrice générale de l’Association des dentistes propriétaires du Québec, Catherine Lessard, abonde dans ce sens.

Selon elle, cette pénurie a inévitablement des répercussions sur le travail des dentistes. Pas d’hygiénistes, pas de patients qui entrent dans la clinique, donc pas de patients qui reviennent sur nos chaises de dentiste.

Ça a un grand impact sur la rentabilité et le fonctionnement de la clinique.

Dans certains cas, les patients se tournent vers des cliniques en pratique indépendante, permises depuis 2020.

Des cliniques en pratique indépendante, ça a son importance, parce que ça donne une offre de service plus accessible , fait valoir Isabelle Tremblay, une hygiéniste dentaire en pratique indépendante à Gatineau.

Ouvrir en mode plein écran Isabelle Tremblay, hygiéniste dentaire en pratique indépendante à Gatineau. Photo : Radio-Canada / Anne-Charlotte Carignan

Mme Tremblay fait remarquer qu’une personne qui a besoin d’être vue plus régulièrement peut facilement souffrir du manque d’hygiénistes dentaires dans la région.

Beaucoup de gens [appellent] ici pour prendre rendez-vous [et] me [disent] : "Mon dentiste n’est pas capable de me voir, l'hygiéniste n'est pas là."

Avec les informations d’Anne-Charlotte Carignan