La pénurie de greffiers au Manitoba occasionne des retards dans le système judiciaire

Le manque de greffiers dans les tribunaux du Manitoba commence à se faire cruellement sentir à Winnipeg également et entraîne des retards dans l’administration de la justice.

La situation a atteint sa cote d’alerte la semaine dernière, lorsque certaines salles d'audience de Winnipeg n'ont pas pu commencer les audiences à temps, explique le juge en chef de la cour provinciale, Ryan Rolston, samedi.

Cela nous a obligés à faire des choix très difficiles quant à la manière dont nous menons nos procédures judiciaires dans l'ensemble du bâtiment , soutient M. Rolston.

L'une des salles d'audience, qui supervise les audiences de mise en liberté sous caution, sera fermée la semaine prochaine faute de greffiers, informe M. Rolston.

L'effectif total des greffiers des tribunaux provinciaux est normalement de 49 personnes, mais il y a actuellement 14 postes vacants, indique le juge.

M. Rolston affirme que les procès auront la priorité sur les audiences de mise en liberté sous caution.

Malheureusement, nous devons faire un choix entre deux propositions très difficiles, mais nous avons décidé qu'il était plus important pour l'instant de procéder aux procès , mentionne le juge.

Jeudi dernier, il n'y avait que cinq greffiers au Palais de justice de Winnipeg, souligne l'avocat de la défense Scott Newman à CBC .

Certains greffiers, comme ceux de Brandon, Dauphin ou Portage la Prairie, ont dû compléter les procédures à distance au cours de la semaine écoulée.

Cela pose des problèmes pour suivre les procédures et s'assurer que les choses sont enregistrées correctement. C'est une façon beaucoup plus difficile et inutile de gérer le système judiciaire , croit Scott Newman.

Récemment sept nouveaux greffiers ont été recrutés, mais il faudra du temps avant que certains d’entre eux travaillent dans une salle d’audience.

En général, les greffiers gèrent l'équipement d'enregistrement audio, remplissent la paperasserie et rassemblent toutes les pièces à conviction déposées lors des procédures judiciaires.

Selon M. Newman, ils sont essentiels au processus judiciaire.

Ces dernières années, plusieurs greffiers ont quitté leur poste pour diverses raisons. Quelques-uns sont allés travailler en tant que personnel de soutien pour les avocats de la Couronne, avec la garantie d’un meilleur salaire et moins de pression.

Diane Delaronde, actuellement à la retraite, greffière au Manitoba de 1985 à 2021, se souvient du salaire médiocre, du stress élevé et de l'épuisement professionnel qui ont fini par saper son moral.

Il y avait beaucoup de pression , se souvient-elle. On a peur. Vous avez peur de faire une erreur.

Selon le juge Rolston, le gouvernement doit se concentrer sur le recrutement.

Je pense qu'il est important que le gouvernement comprenne à quel point les greffiers sont précieux et la complexité de leur travail. Ce n'est pas seulement un travail, c'est une carrière , soutient-il.

CBC a contacté la province pour obtenir des commentaires.

Avec les informations de Nathan Liewicki et Rachel Ferstl