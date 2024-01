La population étudiante de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) a fait un bond de 3,7 % comparativement à l’année dernière. À l’arrivée de la session d’hiver,14 341 personnes fréquentent le campus universitaire principal à Trois-Rivières et ses campus régionaux.

C'est davantage aux deuxième et troisième cycles qu’on observe une hausse notable du nombre d'inscriptions, soit 5,5 % et 9,1 % respectivement. L’ UQTR fait savoir par communiqué que le nombre d’étudiants étrangers est en forte hausse : ils représentent désormais près de 23 % de la population étudiante.

Pour ce qui est des domaines d’études les plus prisés, on trouve les sciences de la santé et de l’éducation.

Journée portes ouvertes fort populaire

C’était journée portes ouvertes à l’ UQTR samedi. Plus de 1000 personnes y ont participé. Cette activité, organisée au Centre de l'activité physique et sportive (CAPS), a été l’occasion pour ces futurs étudiants et étudiantes de s’informer au sujet des divers programmes proposés.

Une activité portes ouvertes est également prévue sur le campus de Drummondville le 7 février prochain en soirée.