Les camions de l'expédition Transglobal, adaptés pour circuler aux pôles Nord et Sud, ont fait une escale à Edmonton. L’expédition a débuté à New York le 10 janvier.

L'équipe de Transglobal Car Expedition tente d'accomplir le tout premier voyage en camion du pôle Nord au pôle Sud. Le convoi a déjà parcouru plus de 6300 kilomètres juste pour se rendre au pôle Nord, le point de départ de cette expédition de 50 000 kilomètres, dans plus de 30 pays qui va durer 17 prochains.

Après son arrivée au pôle Nord, l'équipe voyagera vers le Groenland, puis l’Europe et l’Afrique pour se rendre au pôle Sud. Du pôle Sud, ils passeront par l’Amérique du Sud pour revenir à New York, où leur voyage se terminera.

Les quatre véhicules du convoi sont tous munis de roues et équipements leur permettant de circuler sur divers types de terrains. L'équipe de l'expédition, quant à elle, est composée de 23 scientifiques et explorateurs originaires de tous les coins du monde.

Andrew Comrie-Picard, un des membres de l'équipe originaire d'Edmonton, est un ancien pilote de rallye automobile. Nous avons des gens qui viennent d'Islande, d'Allemagne, de Russie, d'Ukraine, d'Amérique et de Suisse, et je suis Canadien. […] Il y a grand mélange de gens , dit-il.

L’expédition aux deux pôles est également l’occasion pour les scientifiques de faire la collecte de données. Le groupe a des partenariats avec des organismes et centres de recherche pour faire des études sur l'épaisseur de la glace et les effets des rayons cosmiques.

Transglobal Car Expedition est l'expédition routière la plus difficile jamais tentée.

Ouvrir en mode plein écran Andrew Comrie-Picard, membre de l'équipe Transglobal Car Expedition, a été pilote d'automobile en Californie. (Janvier 2024). Photo : Radio-Canada / Emily Fitzpatrick

Nous allons recueillir des données sur la pénétration des rayons cosmiques. Ces données n'ont jamais été collectées au-delà [du 82e parallèle nord] auparavant , fait remarquer Andrew Comrie-Picard, ajoutant que les rayons cosmiques ont un effet sur la formation de certains nuages.

Cependant, l’aventure n’est pas uniquement pour des recherches. Un autre membre de l’équipe, Cédric Noujaim, croit que cette expédition sera un souvenir qu’il gardera jusqu’à la fin de ses jours.

Plus le projet est difficile et plus le projet à des défis, plus cette réussite va remplir l'esprit d'une personne.

Pour Andrew Comrie-Picard, qui vit à Los Angeles, cette expédition est l'occasion de transmettre son amour pour l’aventure. J'ai des filles de 8 et 10 ans à Los Angeles et elles font des présentations à ce sujet dans leur école. […] C'est vraiment passionnant d'en apprendre plus sur l'Arctique et l'Antarctique et sur le reste du monde , dit-il.

Avec les informations d’Emily Fitzpatrick