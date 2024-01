Le chef conservateur Pierre Poilievre promet de couper le financement d'une agence de l'ONU qui vient en aide aux réfugiés palestiniens s'il devient premier ministre.

Justin Trudeau devrait avoir honte de la façon dont il a dépensé notre argent pour financer cette organisation terroriste , a-t-il lancé dimanche devant son caucus alors que plusieurs de ses députés répétaient le mot honteux .

Dans son discours, M. Poilievre a déclaré avoir prévenu de ce qui se passerait si le Canada finançait l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).

Et qu'est-ce qui est arrivé? Justin Trudeau a financé la même organisation dont les membres ont contribué à perpétrer l'attaque génocidaire du 7 octobre , a-t-il accusé en référence aux actions du Hamas contre Israël.

La situation avec l'UNRWA n'implique pas seulement le Canada, souligne Bob Rae

Questionné par des collègues de CBC News à propos de ces allégations de financement canadien à une organisation terroriste, l'ambassadeur du Canada auprès des Nations unies, Bob Rae, a affirmé que c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais fait , ajoutant que la situation avec l' UNRWA implique non seulement le Canada mais bien tous les pays européens .