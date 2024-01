Le Torontois Mohammad Al Zaibak nommé sénateur

Mohammad Al Zaibak, ancien membre du conseil d’administration du Musée royal de l’Ontario à Toronto, a été nommé sénateur par la gouverneure générale Mary Simon, dimanche.

Le premier ministre Justin Trudeau a souligné sa nomination sur X (anciennement Twitter), dimanche.

M. Al Zaibak est un expert en matière de partenariats public-privé, de gouvernance d’entreprise et de négociations internationales sur des projets d’immobilisations dans divers secteurs technologiques , précise le communiqué de presse du gouvernement du Canada.

M. Al Zaibak est agrégé supérieur du collège Massey, membre du comité consultatif du Conseil international du Canada, cofondateur du festival Luminato, dont il a déjà été lauréat et directeur, et ancien membre du conseil d’administration du Musée royal de l’Ontario. Il a également siégé au conseil des gouverneurs de l’Université Ryerson (maintenant appelée Université métropolitaine de Toronto) et aux conseils d’administration de Waterfront Toronto, de la Toronto Foundation et du Centre canadien pour la diversité, toujours selon le communiqué.