Une équipe féminine s’entraîne pour la Transat Québec–Saint-Malo

Une équipe entièrement féminine s’apprête à écrire un chapitre important du sport nautique. La capitaine Sylvie Lauzon et ses équipières Gwenn Duval, Emmanuelle Barea et Solène Roland représenteront le Québec lors de la Transat Québec–Saint-Malo.

On espère réécrire l’histoire et prendre fièrement le départ avec une équipe entièrement féminine , confie la capitaine du voilier, Sylvie Lauzon, bien consciente que les équipages formés uniquement de femmes sont très rares dans le milieu.

Il y a 40 ans, il y a eu une équipe qui a tenté la traversée , explique alors Michelle Cantin, qui a aidé à former cet équipage 100 % féminin. Elles ont rencontré des difficultés en cours de route, elles n'ont pas pu terminer. Là, nous, on arrive 40 ans plus tard.

Ensemble, les membres de l'équipage du Femina Océan-Challenge cumulent plus de 100 000 milles marins d'expérience, soit 182 500 kilomètres.

Tout est une histoire d'engagement et de persévérance, mais on a une super équipe, donc ça, c'est ce qui rassure dans ce vertige.

Si le départ aura lieu le 30 juin de Québec, l’heure est maintenant à l'entraînement.

Solène Roland est déjà en Normandie. Ses trois comparses vont la rejoindre la première semaine de février. L’équipe entreprendra ensuite une traversée vers Tanger, au Maroc, où elles s’entraîneront pendant six semaines.

La carte du parcours de la Transat Québec–Saint-Malo Photo : Transat Québec - Saint-Malo

J’ai fait plusieurs traversées, pas sur des bateaux de course. Des traversées de l’Atlantique, on tombe en mode survie. Il y a juste une chose qui importe : la sécurité , mentionne la capitaine.

Sylvie Lauzon s’y attend : une telle traversée n’est pas de tout repos. Il y aura des bris , anticipe-t-elle.

L'équipage ira bientôt s'entraîner en Normandie. Photo : Radio-Canada / Valérie Cloutier

Les navigatrices n’en sont pas à leur première traversée : Emmanuelle Barea a d’ailleurs déjà traversé l’Atlantique, mais en sens inverse. La principale nouveauté pour le groupe, c’est le voilier.

C’est un bateau très technique, très performant et très spécifique , précise Emmanuelle Barea.

C’est sûr que l’expérience nautique de voile est transférable et il faudra s’adapter comme on change de voiture, en passant d’une voiture classique à une voiture de course, par exemple.

Gwenn Duval croit que le cœur de l'entraînement consistera à apprendre à manœuvrer ce type de bateau .

Les quatre navigatrices traverseront l'Atlantique à bord de ce voilier de classe 40. Photo : Fournie par Michelle Cantin

Inspirer d’autres femmes

Proposer un équipage entièrement formé de femmes pour ce périple mythique est l’idée de Michelle Cantin, également organisatrice de la Coupe Femina.

Elles devaient remplir des critères. On n'envoie pas des novices traverser l’Atlantique.[…] Ça prenait des équipages solides, des filles avec des compétences et de l’expérience , raconte Michelle Cantin.

Michelle Cantin est la fondatrice de la Coupe Femina. Photo : Radio-Canada / Mireille Roberge

Grâce à cette participation, Sylvie Lauzon espère inspirer la relève dans le sport nautique.

Par ailleurs, Sylvie Lauzon recherche toujours des commanditaires. C’est pas simple, reconnaît la capitaine. Ça coûte cher : juste pour l’entraînement, c’est 12 000 $. La sécurité de l’équipage, du bateau, l’équipement de survie, ça coûte cher.

