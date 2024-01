Un pot de miel de Creston, en C.-B., se vend aux enchères pour plus de 800 $

Un pot de miel crémeux de la Colombie-Britannique, qui coûte habituellement un peu moins de 15 $, s'est vendu pour la somme astronomique de 650 $US (877 $CAN) lors d'un événement international sur le miel, au début de janvier.

L'apicultrice Amanda Goodman Lee, installée à Creston, dans la région de Kootenay, au sud-est de la Colombie-Britannique, s'est dite sous le choc de voir le miel qu'elle produit atteindre un prix aussi exorbitant.

Maintenant, quand les gens se plaignent que les prix de mon miel sont élevés, je leur réponds qu'ils ne le sont pas assez , a commenté Mme Goodman Lee lors d'un entretien avec Chris Walker, de l'émission Daybreak South, à CBC .

Elle et son mari, Jeff Lee, sont les fiers propriétaires de Honey Bee Zen Apiaries, une entreprise qui fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps.

Le duo a remporté plusieurs prix lors du salon du miel de l'American Beekeeping Federation (ABF), qui avait lieu au début de janvier à la Nouvelle-Orléans, notamment la première place dans la catégorie miel crémeux .

Les Lee ont remporté la première place pour leurs variétés de miel crémeux et de miel d'épilobe lors de l'American Honey Show 2024 à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane.

C'est une catégorie difficile. Les juges recherchent la douceur, l'onctuosité et s'assurent qu'il n'y a pas de poussière ou de petites particules ou de débris dans le miel , explique l'apicultrice.

Le produit a également remporté le prix du meilleur miel de l'événement , une première pour un miel canadien. Huit pots de miel crémeux ont ensuite été vendus aux enchères au profit d'un programme de la fédération des apiculteurs d'Amérique ( ABF ).

Rick Sutton, commissaire-priseur et l'un des membres du jury de l'événement, fait remarquer que les produits présentés par le couple ont été les vedettes du salon.

Leur miel crémeux était le meilleur que j'aie jamais jugé et goûté. Il a reçu une note parfaite de 100 , écrit M. Sutton dans un courriel envoyé à CBC .

Mme Goodman Lee attribue la saveur de son miel à l'influence de l'environnement local, qui comporte une gamme de fleurs sauvages.

Il est si bon parce qu'il vient des Kootenay, il vient de notre région , dit-elle.

En 2017, le duo a déménagé son exploitation apicole de New Westminster, dans le Grand Vancouver, à Creston, dans la région de Kootenay.

Leurs abeilles récoltent le nectar de la luzerne, de la symphorine, du trèfle, du mélilot et de la vesce, entre autres fleurs, et l'emmagasinent dans les ruches. Pour faire du miel crémeux, Amanda Goodman Lee extrait le miel brut de la ruche et le mélange pour obtenir une texture lisse, comme une pâte à tartiner.

Le couple a également obtenu la première place dans la catégorie extrablanc pour son miel d'épilobe, connu parmi les apiculteurs comme le champagne du miel , populaire pour sa couleur blanche et sa saveur douce.

Les huit pots de miel ont également été vendus aux enchères lors de l'événement, au prix de 250 $US (337 $CAN).

Mme Goodman Lee explique que ce miel est extrait du nectar des fleurs qui poussent après des coupes à blanc ou des incendies de forêt. Pour le produire, le couple a installé des ruches en altitude dans les montagnes Purcell et Selkirk de la vallée de Creston, où peu de choses poussent, à l'exception de l'épilobe à feuilles étroites.

Nous avons également installé des clôtures autour de l'exploitation et nous nous y rendons tous les deux ou trois jours pour examiner les abeilles , ajoute Mme Goodman Lee.

Les clôtures sont électrifiées afin de tenir à distance les ours, qui sont nombreux dans cette région.

Le processus est simplement plus laborieux, mais c'est super gratifiant lorsque vous arrivez enfin à extraire le produit.

De nouvelles victoires en vue

Les deux apiculteurs ont poursuivi leur série de victoires au salon de Louisville, au Kentucky. Ils ont obtenu la première place dans la catégorie crémeux infusé pour leur miel de canneberge et d'orange, et la première place pour leur miel crémeux .

Nous sommes extrêmement touchés par le fait que nos miels canadiens soient considérés comme les meilleurs d'Amérique du Nord , précisent-ils dans un communiqué.

Jeff Lee et sa femme Amanda Goodman Lee sont propriétaires de Honey Bee Zen Apiaries à Creston, en Colombie-Britannique.

Le couple a toujours été passionné par l'apiculture et a transformé son loisir en entreprise en 2012. En 2017, ils ont déménagé leurs activités de New Westminster, dans Grand Vancouver, à Creston.

Avant d'être apiculteurs à plein temps, Amanda Goodman Lee travaillait dans la publicité chez Postmedia, tandis que son mari, Jeff, était journaliste au Vancouver Sun.

Je suis passée du monde des affaires à l'apiculture et à l'agriculture , dit-elle. Il y a un véritable amour pour l'abeille et chaque jour est différent et passionnant.

Avec les informations de l'émission Daybreak South