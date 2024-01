Alors que la Nouvelle-Écosse s'apprête à lancer son régime universel de soins de santé mentale, les thérapeutes privés se préparent à l’intégration de leurs services au système public.

Des thérapeutes en counseling enregistrés de la Nouvelle-Écosse, membres de l'Association canadienne de counseling et de psychothérapie ( ACCP ), se sont rencontrés en fin de semaine.

Jean Blacker, présidente du chapitre de l’ ACCP en Nouvelle-Écosse, a dit que les thérapeutes accueillent favorablement la décision de la province de permettre à ces professionnels des soins de santé mentale de facturer le système public de santé.

Beaucoup de citoyens ont besoin de soins de santé mentale, mais n’ont pas les moyens de se les payer, souligne-t-elle.

Quant à ceux qui ont une assurance privée, il arrive régulièrement qu’ils épuisent souvent la couverture à laquelle ils ont droit avant que leur traitement ne soit complété.

Ouvrir en mode plein écran Jean Blacker préside le chapitre de l'Association canadienne de counseling et de psychothérapie en Nouvelle-Écosse. Photo : CBC / Taryn Grant

La province, affirme Jean Blacker, avait grand besoin d’un autre mécanisme pour que ces personnes aient accès aux soins dont ils ont besoin, pendant assez longtemps pour amener leur situation personnelle à un niveau qu’ils peuvent gérer.

Publicité

En octobre, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a modifié ses lois sur les services de santé et sur l’assurance, afin de permettre la facturation au régime public des soins privés de santé mentale et des soins aux personnes souffrant de dépendances.

Plus de patients, mais plus de thérapeutes

La province se targue d’être la première à s’être engagée, en 2021, à offrir une couverture universelle des soins de santé mentale et des traitements contre les dépendances.

Cette volonté est bien accueillie par les fournisseurs de soins, mais certains se sont dits inquiets d’être incapables de répondre à une forte demande.

Nous allons observer un afflux de clients , dit Jean Blacker. Mais je crois que nous avons l’infrastructure pour le gérer.

Il y a environ 750 thérapeutes en counseling enregistrés en Nouvelle-Écosse. En trois ans, leur nombre a plus que doublé.

Publicité

Jean Blacker prédit que des thérapeutes qui sont formés, mais pas enregistrés, entreprendront les démarches pour l'être une fois que le modèle public sera bien en place, ce qui augmentera l’offre pour les patients.

Des réponses à venir

Certaines questions restent en suspens, ont observé en fin de semaine les thérapeutes qui se sont réunis. Le gouvernement, par exemple, n’a pas encore précisé quel serait le tarif qu’ils pourraient facturer à la province.

L’Association canadienne de counseling et de psychothérapie, dit Jean Blacker, recommande que ce soit de 150 $ à 190 $ l’heure, selon le type de service.

Les services qui seront couverts restent aussi à confirmer.

Derrick McEachern, un membre de l’association qui a participé à des rencontres à ce sujet avec des responsables du gouvernement, dit qu’il y a cinq grandes catégories qui sont envisagées : l’évaluation, l’intervention, la consultation, la supervision et l’administration.

Une porte-parole du ministère de la Santé et du Mieux-Être de la Nouvelle-Écosse, Khalehla Perrault, indique que le premier projet pilote de facturation comprend notamment huit psychologues privés qui évaluent des jeunes d’âge mineur ayant un trouble du spectre de l'autisme ou un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité.

Il y a justement une longue attente dans le système public pour les évaluations des jeunes dans ces situations.

Le projet pilote d’un an, lancé en novembre, teste l’intégration des services privés et publics et les mécanismes de facturation, a écrit dans un courriel la porte-parole. Les conclusions vont permettre de guider d’autres programmes futurs pour des soins universels de santé mentale et de traitement des dépendances, dit-elle.