Le Tournoi Orange victime de son succès

Le comité organisateur du Tournoi de volleyball Orange de Sept-Îles, qui aura lieu du 2 au 5 mai, songe à plafonner le nombre d'inscriptions. L'événement, qui attire des centaines d'équipes, dit vouloir garder une certaine « marge de manœuvre » en raison de sa popularité croissante.

L'heureux problème a commencé lors du lancement de la période d'inscriptions, le 22 janvier. Après une semaine, on a déjà à peu près 125 inscriptions, ce qui est déjà plus que les autres années , remarque Jeannot Vich, président du comité organisateur.

Année après année, l'événement phare septilien bat des records de participation. En 2023, 433 équipes étaient en lice pour le tournoi, ce qui représente environ 3500 athlètes du Québec, du Labrador et des Maritimes.

Ouvrir en mode plein écran Jeannot Vich, président du comité organisateur du Tournoi Orange (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Le problème qu'on a, c'est qu'on n'a plus de marge de manœuvre , laisse tomber Jeannot Vich. On roule sur nos 26 terrains. Si jamais on a un bris majeur sur un terrain, il faut relocaliser ces équipes-là , poursuit-il, calculant que 1200 matchs devront être disputés sur quatre jours pendant l'événement.

C'est la première fois que l'organisation envisage une telle possibilité pour certaines catégories.

Le niveau de risque est un petit peu trop élevé. Je ne dis pas qu'on va vraiment refuser des équipes, ça dépend de la réponse des gens, mais il ne faut pas se mettre à risque non plus.

La question de l'hébergement n'est pas en jeu, précise-t-il, rappelant que la moitié des athlètes du tournoi proviennent de la région. On ne gère pas l'hébergement, on offre des soupers aux participants, ça fait partie un peu de notre ADN.

N'empêche, les retombées économiques de l'événement avoisinent les deux millions de dollars chaque année, estime Jeannot Vich. Dans une période plus tranquille, au mois de mai, lorsque le hockey est terminé, les sports d'été ne sont pas commencés , commente-t-il.

Les retombées sociales sont également considérables, soulève le président du comité organisateur. Ce qu'on fait, c'est qu'on invite des groupes à venir nous aider [pour du bénévolat] en échange d'un montant qui va directement à leur organisation. Ça peut être autant le Club Lions de Sept-Îles que Hommes Sept-Îles. Au total, entre 20 000 $ et 25 000 $ sont remis en subventions à ces organismes.

La période d'inscriptions est en cours jusqu'au 29 mars.

Avec les informations de Paul Fontaine