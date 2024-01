Gazon Savard et Ensag poursuivies par la Commission de protection du territoire agricole

La Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) se tourne vers les tribunaux pour obliger Gazon Savard et l’entreprise Ensag à cesser leurs activités commerciales en zone agricole. L’organisme poursuit les deux entreprises de Saguenay après qu’elles ne se sont pas conformées à deux ordonnances émises en 2022.

La poursuite a été déposée en Cour supérieure le 4 décembre dernier et concerne un lot situé au 2747, rang Saint-Paul, à Chicoutimi.

Ce lot appartenait à Gazon Savard, qui l’a vendu en novembre 2022 à l’entreprise de terrassement Ensag. Cette dernière appartient à un membre de la famille Savard et elle est également connue sous le nom d’Ensemencement Saguenay.

Ouvrir en mode plein écran L'entreprise Gazon Savard est dans le rang Saint-Paul, dans le secteur de Laterrière. Photo : Radio-Canada

Cette poursuite s’ajoute aux autres procédures judiciaires qui ont été entreprises dans les derniers mois contre Gazon Savard.

Publicité

Saguenay a déposé une poursuite en août pour des manquements qui auraient été commis à la réglementation municipale, dont plusieurs en matière d’environnement. Des citoyens de Laterrière se sont également tournés vers les tribunaux en septembre dans le cadre d’une demande d’action collective pour trouble de voisinage.

Une démarche contestée par les deux entreprises

La CPTAQ souhaite maintenant forcer Gazon Savard et Ensag à respecter deux ordonnances qu’elle a émises en mars et en septembre 2022, auxquelles « les défenderesses négligent toujours de [se] conformer en totalité », peut-on lire dans la demande introductive d’instance déposée par l’organisme.

La procédure est actuellement contestée par les deux entreprises, a-t-on indiqué, à la CPTAQ .

La première ordonnance exigeait que Gazon Savard cesse d'utiliser ce lot du rang Saint-Paul à des fins autres que l’agriculture, en arrêtant l’utilisation commerciale de l’endroit et en y retirant les matériaux entreposés, comme du sable, du concassé et du paillis. L’organisme avait déjà fait cette demande à l’entreprise par préavis, il y a plus de cinq ans, soit en novembre 2018.

Ouvrir en mode plein écran Me Alain Provencher représente Gazon Savard. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

La seconde ordonnance demandait à Ensag d’y cesser ses activités commerciales et de retirer tous les biens, objets, matériaux et machineries qui ne sont pas liés à la pratique de l’agriculture.

Gazon Savard entend contester la poursuite en faisant valoir que l'entreprise n'est plus propriétaire du terrain visé, qu’elle a vendu à un membre de la famille, Carl Savard, en novembre 2022, après l’émission des deux ordonnances. Le terrain avait été loué auparavant à l’entreprise, soutient l’avocat de Gazon Savard, Me Alain Provencher, du cabinet Simard Boivin Lemieux.

Au niveau juridique, ce qu’on pense, c’est qu’on n’est pas propriétaire du terrain. On n'est pas non plus l'entreprise qui a eu des activités sur ce terrain-là, mais ça, ce sont des arguments juridiques qui seront peut-être soulevés dans le cadre d'éventuelles procédures. Mais au-delà des procédures, avant ces moyens juridiques, là il va y avoir des discussions entre les parties.

Me Provencher mentionne que son client souhaite privilégier les discussions afin de limiter les procédures judiciaires.

Un déménagement des activités commencé pour Ensag

Le propriétaire d’Ensag, Carl Savard, et l’avocat qui représente l’entreprise dans ce dossier n’ont pas répondu aux demandes d’entrevues de Radio-Canada.

Ensag a entrepris le déménagement de ses activités au 2841, boulevard du Royaume, dans le secteur d’Arvida, a-t-on cependant indiqué, du côté de l’entreprise, lors d’un entretien téléphonique. Une demande de changement d’adresse a été envoyée au Registraire des entreprises du Québec, a-t-on ajouté. L’adresse du 2747, rang Saint-Paul y apparaît toujours comme siège social d’Ensag.

Ouvrir en mode plein écran Ensag, connue aussi sous le nom d’Ensemencement Saguenay, a effectué quelques aménagements et installé de la machinerie à son nouvel emplacement du boulevard du Royaume, dans le secteur d’Arvida. Photo : Radio-Canada

L’entreprise indique d’ailleurs son déménagement sur son bâtiment du rang Saint-Paul. De la machinerie ainsi que quelques aménagements sont visibles au nouvel emplacement du boulevard du Royaume, où aucun bâtiment principal n’a été érigé.

Publicité

Le président de la Commission du développement durable et de l’environnement, Jimmy Bouchard, a confirmé de son côté que des demandes de permis avaient été déposées par Ensag auprès de la Ville, à la suite du déménagement d’une partie des activités de l’entreprise.

En septembre dernier, un enquêteur de la CPTAQ rapportait dans un suivi d’enquête que l’entreprise utilisait toujours le rang Saint-Paul comme établissement principal et que de l’entreposage commercial de différents matériaux s’y trouvait toujours.

Saguenay mandate un avocat pour suivre le dossier

Lors du dernier conseil municipal, en janvier, les élus de Saguenay ont mandaté la firme Trivium Avocats pour représenter la Ville dans la poursuite de la CPTAQ contre Gazon Savard et Ensag.

La décision a été prise en raison d’éléments communs qui se retrouvent dans la poursuite de Saguenay déposée contre Gazon Savard et celle de la CPTAQ, a expliqué en entrevue Jimmy Bouchard.

Essentiellement, l'idée c'est de défendre les intérêts de la Ville de Saguenay dans la procédure. Donc, s'assurer que tout le monde qui a à travailler ce dossier-là soit au bon endroit, au bon moment, pour que tout le monde puisse se parler , a-t-il exposé.

Ouvrir en mode plein écran Jimmy Bouchard est président de la Commission du développement durable et de l’environnement de Saguenay. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Saguenay reproche également à Gazon Savard d’exercer des activités commerciales en zone agricole.

La Ville de Saguenay, notre souhait, c'est que notre réglementation soit respectée de façon intégrale. J'imagine que c'est la même chose pour la CPTAQ , donc d'avoir tous les intervenants au même endroit au même moment, je pense que ça risque de faciliter la suite des procédures.

Les conseillers Michel Tremblay, Raynald Simard, Jacques Cleary, Serge Gaudreault et Jean-Marc Crevier ont voté contre la résolution.

Michel Tremblay croit que Saguenay devrait plutôt attendre que le dossier se règle devant la CPTAQ .

Ces instances-là, elles ont leurs devoirs à faire. Elles font leur travail. Et après ça, si elles réussissent à nous en régler un peu. [...] Si c’est réglé, on n’aura pas besoin de poursuivre, parce que ça va être réglé. C’est ça l’histoire. Je ne comprends pas pourquoi on va aller s’ingérer là-dedans. On va aller mettre encore des frais d’avocats , a-t-il affirmé, lors de la séance du conseil.

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, a soutenu que cette façon de procéder permettrait à la municipalité de gagner du temps et d'économiser.

Des discussions entre Saguenay et Gazon Savard ont par ailleurs été entreprises après la poursuite déposée par la Ville et ont cours, ont indiqué les deux parties.

Avec des informations de Priscilla Plamondon Lalancette