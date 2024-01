À quoi s’attendre des élections municipales à Saskatoon en 2024 ?

Pour la première fois depuis 1988, une élection municipale à Saskatoon se jouera sans le maire sortant, cet automne. À quoi ressemble le portrait à neuf mois du scrutin?

Le maire, Charlie Clark, a annoncé mercredi dernier qu'il ne se représenterait pas aux élections municipales du 13 novembre.

Je ne me suis pas présenté au conseil municipal en 2006 pour en faire une carrière, et je pense que ma vie a d'autres chapitres , a-t-il dit lors d'une conférence de presse.

Ouvrir en mode plein écran Le maire Charlie Clark, a annoncé ne pas se représenter comme candidat à la mairie, le 24 janvier 2024.

Quels sont les conseillers qui lorgnent la mairie ?

CBC/Radio-Canada a contacté les 10 membres du conseil municipal de Saskatoon, ainsi que des anciens candidats pour connaître leur intérêt pour la mairie.

Jusqu'à présent, aucun des dix conseillers municipaux en poste n'a officiellement annoncé son intention de se présenter à la mairie.

Certains, comme Troy Davies et Randy Donauer, sont convaincus qu'ils ne se présenteront pas à la mairie. Tous deux affirment avoir l'intention de briguer à nouveau leur siège de conseiller.

Hilary Gough, Mairin Loewe et Sarina Gersher soutiennent ne pas avoir l'intention d'être candidates pour être mairesse.

D'autres, comme David Kirton et Cynthia Block, sont indécis ou ne montrent pas leurs cartes.

Je n'ai pris aucune décision pour le moment , a déclaré Mme Block dans un courriel. On me demande de me présenter à la mairie et j'en suis très touchée, mais pour l'instant, je me concentre à représenter les résidents du quartier 6.

Elle a précisé que des membres de la communauté lui ont demandé de se présenter à la mairie.

CBC/Radio-Canada n'a pas reçu de réponse des conseillers Darren Hill, Bev Dubois, ou de Zach Jeffries.

CBC/Radio-Canada a également contacté l'ancien maire de Saskatoon, Don Atchison, qui n'a pas exclu de tenter de se faire élire à nouveau. Ce dernier a été maire de 2003 à 2016. Il affirme qu'il ne ferait pas connaître son choix avant quelques mois, s'il se lançait dans la course.

Quant au candidat à la mairie en 2020, Mark Zielke, il affirme qu'il a l'intention d'être à nouveau candidat aux élections de 2024.

Quels enjeux seront mis de l'avant ?

Le professeur en science politique à l'Université de la Saskatchewan en gouvernance locale, Derek Eisner s'attend à ce que les prochaines élections, comme les autres élections municipales, se concentrent sur les enjeux liés à la police et aux infrastructures routières notamment.

Toutefois, il ajoute que les résidents envisageraient certainement d'élire un maire capable de s'attaquer aux problèmes d'itinérance.

La gestion de ces questions fait souvent appel à des fonds et à des ressources provinciales. Selon M. Eisner, un maire qui entretient de bonnes relations avec le gouvernement de la Saskatchewan pourrait être bénéfique pour accéder à ces ressources.

Selon l'ancienne conseillère et analyste de la scène politique municipale à Saskatoon, Lenore Swystun, rendre la vie abordable et la lutte à l'itinérance seront des enjeux électoraux, tout comme l'avenir du district de divertissement au centre-ville de Saskatoon.

La campagne électorale débute le 1er juin. Les candidats peuvent déposer leur déclaration de candidature de la fin septembre au 9 octobre en fin d'après-midi, soit environ un mois avant le jour de l'élection, le 13 novembre.

Avec les informations de Dayne Patterson