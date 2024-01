Port de Saguenay : une obligation de résultat pour le gouvernement, dit François Tremblay

Le député de Dubuc, François Tremblay, garde espoir qu’un projet d’envergure finira par aboutir au Port de Saguenay. Il estime que son gouvernement a une obligation de résultat pour le développement d'un projet d'envergure.

Il se base sur les propos de son collègue ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, qui a assuré que le Port de Saguenay est dans la mire pour la filière batterie.

Je pense que notre devoir fondamental de députés régionaux, c'est de maintenir la pression. Puis c'est mon rôle de le faire. Moi, en tout cas, je souhaite ardemment un projet , a-t-il affirmé en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le député et ancien conseiller municipal admet que les gens pourront juger de l’efficacité de son mandat à la fin de celui-ci.

Puis effectivement, si après, au terme de deux mandats, on n'a pas été en mesure d'être suffisamment attractif et puis de faire tomber un projet chez nous avec des emplois de qualité… Je comprends qu'on réalise plein d'autres projets très intéressants avec Saint-Édouard, avec l'hôpital de La Baie, avec Cap-Jaseux. On a plein de belles réussites, mais ultimement, ce qu'on veut, c'est de l'oxygène au niveau des emplois pour la dévitalisation qu'on a, puis ça va alimenter nos milieux ruraux aussi, on en a besoin , a-t-il ajouté.

Ouvrir en mode plein écran François Tremblay (3e à partir de la droite) avait participé à une annonce au Port de Saguenay en novembre dernier. Photo : Radio-Canada / Sacha-Wilky Merazil

Selon François Tremblay, la zone industrialo-portuaire de Saguenay est appelée à devenir de plus en plus attractive avec les nombreux investissements qui sont en train de se faire pour un total de 300 millions de dollars.

Publicité

On avait annoncé le convoyeur multiusager qui est une bonne nouvelle. On a annoncé récemment un autre 20 millions de dollars avec Geneviève Guilbault pour le prolongement du quai Marcel-Dionne. Pierre Fitzgibbon était en ville récemment pour ajuster les coûts du convoyeur , a énuméré François Tremblay, en ajoutant le prêt de 105 millions pour les infrastructures municipales.

Ce sont principalement des projets dans la filière batterie qui étaient attendus à Saguenay. Parallèlement à ce domaine, François Tremblay a cité une entreprise de La Baie qui pourrait être un atout.