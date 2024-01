Le conseiller municipal de Sudbury Michael Vagnini est porté disparu

Le conseiller municipal du Grand Sudbury Michael Vagnini manque à l’appel depuis samedi, selon la police.

Le Service de police du Grand Sudbury affirme que des agents ont répondu à un appel concernant une personne disparue le soir du 27 janvier.

Le conseiller municipal de 62 ans a été vu pour la dernière fois portant un chandail jaune, des pantalons verts et des souliers de course noirs dans le secteur de la rue régionale 55 et de la rue McCharles Lake.

Il conduisait sa camionnette de marque Dodge Ram 1500 noire.

Publicité

La police ne sait pas quelle était la destination de l’homme.

M. Vagnini a besoin de médicaments, mais n’en avait pas sur lui. Il pourrait donc être confus ou désorienté.

La police demande donc l’aide du public dans la recherche du politicien et de son véhicule.