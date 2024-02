Les boutiques éphémères : l’art de tisser des liens avec sa clientèle

Si le commerce en ligne a la cote, de plus en plus d’entrepreneurs et artisans redécouvrent des avantages à mener leurs activités, bien que temporairement, dans un lieu physique. L’art de créer des liens avec sa clientèle… à la fois de manière numérique et physique.

Hélène Thomassin est copropriétaire de la boutique éphémère Les trésors d’Alaïna, située tout près de la gare du Palais.

Elle est aux commandes de l'organisation Marché des artisans et distributeurs, qui regroupe une multitude d’artisans et qui exploite en temps normal par le biais des réseaux sociaux.

Hélène Thomassin, copropriétaire de la boutique éphémère Les trésors d'Alaïna.

Mme Thomassin gère aussi la logistique relative à la participation des artisans à des événements ponctuels, occasions de vendre leurs produits sur le terrain.

Pourquoi, alors, tenir une boutique éphémère?

Pour que les artisans puissent avoir une visibilité et que les gens puissent venir nous voir, discuter, prendre le temps vraiment de consulter les artisans, [constater] leur passion , lance-t-elle. Pour que les gens comprennent vraiment c’est quoi l’artisanat.

Du vendredi au dimanche, installés dans un local où opère le reste du temps une entreprise offrant des services centrés sur le bien-être, des artisans exposent leurs créations.

Du vendredi au dimanche, installés dans un local où opère le reste du temps une entreprise offrant des services centrés sur le bien-être, des artisans exposent leurs créations.

Sous-louer ainsi devient l’avenue tout indiquée pour qui, à l’instar de Mme Thomassin, louer un local à plus long terme représenterait un engagement trop important. Le contrat qui la lie actuellement à Aria Rituels du bien-être est d’une durée d’un an.

Le 26 janvier, une semaine après l’ouverture de la boutique, les produits d’une quinzaine d’artisans occupaient les tablettes du local.

Connecter avec la clientèle

C’est presque un impératif pour certaines entreprises d’avoir une place physique pour connecter avec la clientèle , explique Jessica Darveau, professeure agrégée au département de marketing de l’Université Laval.

Jessica Darveau, professeure agrégée au département de marketing de l'Université Laval.

On a beaucoup parlé, précédemment, de commerce en ligne, à quel point c’était important d’avoir un espace transactionnel en ligne , ajoute-t-elle. Mais de plus en plus, c’est un retour, en fait, à ce qu’on connaissait déjà, donc d’un espace physique et de reconnaître l’importance de ça.

Pour plusieurs entreprises, elle souligne le caractère presque essentiel d’avoir une complémentarité entre le numérique et le physique, surtout pour des produits plus expérientiels , c’est-à-dire des produits qu’on aurait besoin d’essayer, de toucher, de sentir .

C’est quand même assez difficile de le faire en ligne , ironise-t-elle.

La boutique éphémère permet, justement, cette rencontre entre le client et le produit de manière physique.

Pour le dynamisme commercial

Pour François Blay-Martel, directeur général de la Société de développement commercial ( SDC ) du Faubourg Saint-Jean-Baptiste, de telles boutiques éphémères amènent un dynamisme sur la rue par l’entremise de locaux vacants , mais pas que.

Parfois, à l’instar de de la boutique Les trésors d’Alaïna, c’est des locaux déjà occupés où vont s’intégrer des artistes et des artisans , dit-il.

François Blay-Martel, directeur général de la Société de développement commercial (SDC) du Faubourg Saint-Jean-Baptiste.

Le principe c’est d’attirer une clientèle qui est animée par ce type de [...] boutiques éphémères-là , ajoute-t-il, mentionnant du même souffle que ça permet aussi de donner une vitrine à des artisans pour qui, parfois, louer un local à l’année ou sur plusieurs mois, c’est plus difficile .

Parmi les initiatives accueillies dans le Faubourg, il nomme l’école de la Maison des métiers d’art de Québec qui est venue faire une présentation de leurs travaux .

C’est intéressant parce que ça donne une vitrine qui n’est pas toujours accessible dans un quartier aussi fréquenté , croit M. Blay-Martel.

C’est intéressant autant pour eux que pour nous, parce que ça amène une clientèle et ça prouve le dynamisme d’un quartier.

Pour une SDC, ça peut être intéressant de combler de manière permanente ou temporaire par des pop-ups , ajoute-t-il.

D’un point de vue marketing, les loyers au centre-ville étant très chers , pour un jeune commerçant ou un entrepreneur qui débute avec son produit, sa marchandisation, c’est sûr que ça peut être difficile, tout d’un coup, de prendre un grand local.

Louer de manière éphémère a donc cet avantage pour les entrepreneurs de tester le marché, voir la relation avec le public , selon M. Blay-Martel. C’est intéressant.

Son de cloche similaire du côté de la professeure agrégée au département de marketing de l’Université Laval Jessica Darveau, qui cite en exemple une entreprise basée à Montréal qui souhaiterait se faire connaître auprès de la clientèle dans la région de Québec .

Il y a aussi l’intérêt, parfois, d’introduire [...] une nouvelle collection (dans la mode, par exemple) ou d’introduire un nouveau concept , dit-elle. C’est l’expérience-même qui peut être créée autour de la boutique éphémère.

Avec les informations de Louis-Philippe Arsenault