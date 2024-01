Trajets annulés à la STO : Jocelyn Blondin prévoit un retour à la normale d’ici 2 à 3 mois

À compter de lundi, de nombreux trajets d’autobus de la Société de transport de l’Outaouais (STO) seront annulés, notamment en raison de la pénurie de main-d'œuvre.

La STO avertit que de nouvelles annulations ponctuelles pourraient s’ajouter à cette liste. Elle encourage les usagers à consulter son site web pour prendre note des trajets annulés.

Malheureusement, on doit tous les jours annuler des circuits , regrette le président du conseil d'administration de la STO , Jocelyn Blondin, qui explique qu’au moins, cette fois-ci, les usagers sont prévenus et auront la chance de s’organiser, soit partir plus tôt, soit changer l'heure de leurs rendez-vous .

L’objectif, selon M. Blondin, consiste à donner le meilleur service qu'on peut présentement avec la pénurie de main-d'œuvre .

Jocelyn Blondin occupe le poste de président du conseil d'administration de la STO en plus d'être conseiller municipal à la ville de Gatineau.

M. Blondin espère que ces annulations de trajets seront de courte durée et indique que de nouveaux chauffeurs sont actuellement en formation.

On a engagé une firme pour recruter des chauffeurs qui ont déjà leur permis de conduire, alors la formation est plus courte pour eux , explique le président du C. A. de la STO .

Ces chauffeurs pourront commencer à travailler rapidement , avance M. Blondin, sans compter qu’un autre groupe s'en vient .

On est positifs que d'ici deux ou trois mois maximum, on devrait être capables de rétablir le service comme on le souhaite.

M. Blondin explique avoir tenté de minimiser l'impact de l’annulation de certains trajets en prenant en compte l'achalandage et en réduisant la fréquence des passages d'autobus sur les lignes moins occupées .

Je comprends les gens que ce n’est vraiment pas plaisant. On n'aime pas ça, on ne le fait pas par plaisir , assure-t-il.

