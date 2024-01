Avec le ralentissement de l’économie actuel dans la région, la situation de l’emploi tend à changer pour certains secteurs. Avec un taux de chômage qui augmente graduellement, le rapport de force entre le gestionnaire et l'employé revient tranquillement à la normale.

On observe depuis un certain temps des licenciements préventifs auprès des entreprises qui sont dus au ralentissement économique, mais également pour prévoir une marge de manœuvre si jamais ça se passe mal dans la prochaine année , le professeur d’économie à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Frédéric Laurin.

On a aussi plus de monde qui entre sur le marché du travail en Mauricie actuellement, ils se mettent à chercher parce qu’ils s'aperçoivent que les conditions de travail sont bonnes depuis un an avec les augmentations de salaire , affirme-t-il. Ce qui a pour effet d’apporter plus de travailleurs dans la région et d’augmenter la concurrence pour un même poste.

Pour ce qui est de la pénurie de main-d’œuvre, on en a pour dix à quinze ans [...] le chômage monte un peu, mais pour moi c’est du chômage transitionnel , lance-t-il.

Le taux de chômage à Trois-Rivières est passé de 3,5 % à 4,6 % au cours de la dernière année selon Statistique Canada.

Une question de temps

La situation revient à un équilibre actuellement. Il y a un an, l'économie allait tellement bien et on avait une grande pénurie de main-d’œuvre, on embauchait un peu n’importe qui dans l’urgence , déclare le professeur d’économie à l’ UQTR . Depuis que le ralentissement économique s’accentue dans la région, il y a plus de CV qui rentrent, donc on est plus dans un processus de sélection malgré les pénuries , conclut-il.

Ce qui a un impact sur les employés qui devront maintenant s’armer de patience avant d’obtenir une réponse de l’employeur.

Des appels à l’aide

Sur les réseaux sociaux, les messages de désespoir pour trouver un emploi se multiplient. C’est le cas de Raphaël Laroche, une étudiante de 21 ans à l’ UQTR qui est en manque de solution. Je suis allée voir un bon vingt places, j’ai même pensé aller jusqu’à Victoriaville [pour un emploi] , lance-t-elle.

Le phénomène de ce rapport de force pour l’employeur s’est fait sentir à la journée porte ouverte de Siemens Energy, entreprise qui fabrique des transformateurs. C’est 75 candidats potentiels qui se sont présentés à l’événement pour une trentaine de postes.

Pour le directeur général chez Siemens Canada à Trois-Rivières, Rémi Fortin, les défis pour trouver une main-d’œuvre qualifiée demeurent un enjeu. C'est difficile d'évaluer si la pénurie de main-d'œuvre est en train de s'essouffler, mais moi je continue de penser que c'est un défi. Ce n'est pas quelque chose de facile de pourvoir des postes comme on le fait là , lance-t-il.

Avec les informations de Charles-Antoine Boulanger et Sarah Désilets-Rousseau