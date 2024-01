La proximité de l’autoroute 401 à Cornwall profite aux trafiquants d’êtres humains

Lorsqu'un jeune de la région de Cornwall, en Ontario, a disparu l'année dernière, la police de Cornwall a découvert qu'il se trouvait avec un trafiquant d'êtres humains, à New York.

En collaboration avec la Sécurité intérieure et le Service de police de la Ville de New York, la police a pu retrouver le jeune disparu et le ramener chez lui assez rapidement .

C'est le genre d'histoires dont on n'entend pas souvent parler , fait remarquer le chef adjoint du Service de police de Cornwall, Vincent Foy. Mais je suis très fier de nos enquêteurs pour l'excellent travail qu'ils ont accompli afin d'intervenir avant qu'une autre victime ne devienne une statistique.

Cet incident n'est qu'un des nombreux cas de traite de personnes auxquels la police de Cornwall répond chaque année, regrette M. Foy.

En 2022, la police a constaté une augmentation de 220 % des incidents par rapport à l'année précédente. En 2023, le nombre d'incidents a légèrement diminué, mais n'ont trait qu'aux cas dont la police avait connaissance.

L’autoroute 401

La situation géographique de Cornwall en fait une région attrayante pour la criminalité, explique M. Foy. Elle se trouve à proximité de grandes villes telles qu'Ottawa, que Toronto et que Montréal ainsi que de la frontière canado-américaine.

C'est une région qui est depuis longtemps exploitée par différents groupes criminels organisés en raison de sa proximité avec l'autoroute 401 , rapporte M. Foy.

Ouvrir en mode plein écran Ce camion, décoré d'un message créé par la campagne « Know Human Trafficking », circule sur l'autoroute 401 en Ontario pour sensibiliser la population à ce qu'il faut faire si quelqu'un remarque des signes de la traite des êtres humains. Photo : Radio-Canada / Angela McInnes

Le corridor de l'autoroute 401 entre Windsor et le Québec est un itinéraire courant pour les trafiquants qui y transportent leurs victimes, selon la police et les experts qui travaillent avec les survivants de la traite des êtres humains.

Si l'on pense à la traite des êtres humains, on a l'habitude de penser à des gens qui se tiennent dans la rue, mais aujourd'hui, c'est plus secret et il est plus facile de passer inaperçu , nous informe le chef adjoint.

Cela est dû en grande partie à Internet, qui, selon M. Foy, a modifié le fonctionnement de la traite et du leurre.

Les médias sociaux permettent aux groupes criminels organisés d'attirer plus facilement des victimes potentielles , précise-t-il, ajoutant que cela se fait souvent par le truchement de différentes applications de médias sociaux, et que les victimes sont principalement de jeunes femmes et de jeunes filles.

Financement provincial

Le Service de police de Cornwall doit recevoir environ 300 000 dollars au cours des trois prochaines années dans le cadre d'un financement provincial destiné à soutenir les efforts de prévention du crime dans l'ensemble de l'Ontario.

La police indique qu'une partie de l'argent sera utilisée pour améliorer la formation et les compétences liées au crime organisé, y compris les enquêtes sur la traite des êtres humains.

Par ailleurs, les appels en provenance de l'Ontario représentent 67 % des incidents de traite des êtres humains signalés à la Ligne d'urgence canadienne contre la traite des personnes entre 2019 et 2022.

Il est important de noter qu'il ne s'agit pas d'une indication de la prévalence de la traite des êtres humains au Canada , précise la directrice générale du centre, Julia Drydyk, ajoutant que ces chiffres ne sont que la pointe de l'iceberg .

Le nombre plus élevé de cas de traite de personnes en Ontario peut être attribué à une plus grande densité de population et à un plus grand nombre de marchés commerciaux où la traite a lieu, explique Mme Drydyk.

Les trafiquants utilisent souvent le corridor le long de l’autoroute 401 et d'autres grands axes pour transporter leurs victimes, ce qui leur permet de se déplacer rapidement et d'éviter les forces de l'ordre municipales, poursuit Mme Drydyk.

Les victimes

Il n'y a pas une seule catégorie démographique de personnes susceptibles d'être victimes de la traite des êtres humains. Nous avons vu des victimes de la traite des êtres humains de tous les sexes, de toutes les classes sociales et de toutes les races , détaille-t-elle.

Souvent, les trafiquants cherchent des personnes vulnérables ayant une faible estime d'elles-mêmes, des problèmes à l'école ou des problèmes de pauvreté, d’itinérance ou de toxicomanie.

Dans l'ensemble, la traite des êtres humains ressemble davantage à la violence entre partenaires intimes qu'à ce que l'on voit habituellement dans les médias, comme Taken, où des personnes sont enlevées et forcées de franchir des frontières , ajoute-t-elle, faisant référence à un film de 2008 dans lequel la fille d'un ancien agent de la CIA est enlevée par des trafiquants.

La Ligne d'urgence canadienne contre la traite des personnes a conclu des protocoles de signalement avec 99 services de police dans tout le pays. Mme Drydyk rappelle néanmoins que le personnel de la ligne d'assistance téléphonique respectent le souhait des gens et n'appellent pas nécessairement la police en premier lieu.

Ouvrir en mode plein écran En plus d'aider les victimes et les survivants, la Ligne d'urgence canadienne contre la traite des personnes fournit également des informations au public sur ce qu'est la traite des êtres humains et sur la manière de reconnaître les signes d'exploitation d'un être cher. Photo : Ligne d'urgence canadienne contre la traite des personnes

Nous n'appelons pas la police sauf si la personne au bout du fil le souhaite ou si nous avons l'obligation légale de le faire lorsque nous pensons qu'un mineur est en danger , explique-t-elle, ajoutant que moins de 7 % des cas auxquels ils répondent aboutissent à un renvoi aux forces de l'ordre.

Lorsque des personnes appellent la ligne d'urgence, leur principale priorité est généralement d'obtenir un abri et un logement, un soutien psychologique et des services juridiques.

Souvent, elles cherchent à satisfaire leurs besoins fondamentaux, à sortir de la situation et à stabiliser leur vie avant d'être prêtes à parler aux forces de l'ordre , indique Mme Drydyk.

Les personnes touchées par la traite des êtres humains peuvent bénéficier de soutien. Vous pouvez appeler la Ligne d'urgence canadienne contre la traite des personnes au 1-833-900-1010.