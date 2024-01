Le défenseur du Drakkar Émile Chouinard atteint d’un cancer

Après la victoire de samedi contre les Remparts de Québec, le Drakkar de Baie-Comeau a annoncé qu'un de ses joueurs, le défenseur Émile Chouinard, avait reçu un diagnostic de lymphome de Hodgkin, un cancer du système lymphatique.

Le vétéran de 20 ans en est à sa quatrième saison avec l’équipe de Baie-Comeau. Son absence lors du match d’avant Noël avait suscité des rumeurs. Maintenant, on sait que c’était à cause de cette maladie , a expliqué le directeur général et entraîneur-chef du Drakkar, Jean-François Grégoire, en point de presse après le match samedi.

Par communiqué, Émile Chouinard a indiqué qu'il ne connaît pas encore son plan de traitement et qu'il garde l’espoir d’un retour en séries.

Le défenseur du Drakkar de Baie-Comeau Émile Chouinard, numéro 15, en pleine action. (Photo d'archives)

[Émile] aurait préféré de loin continuer la saison sur la glace avec ses coéquipiers, mais la vie en a décidé autrement , a affirmé l’entraîneur-chef visiblement ému. L'organisation va s'occuper d'Émile lorsque ses traitements vont débuter [...]. Quand il va s'en sentir capable, il va toujours être proche de l'équipe, si ce n'est plus sur la glace, ça va être dans d'autres fonctions.

Il va rester avec nous, avec le Drakkar. On va aller chercher le championnat avec lui.

Émile Chouinard a indiqué vouloir continuer à jouer en attendant le début de ses traitements.

Le directeur général et entraîneur-chef du Drakkar, Jean-François Grégoire, souligne qu'Émile Chouinard est considéré comme un grand frère dans les vestiaires. (Photo d'archives)

Jean-François Grégoire a indiqué que le match de samedi était important pour les joueurs. Ils n’ont pas joué pour Émile, ils ont joué avec Émile.

Il a précisé que des nouvelles de l’état de santé d’Émile Chouinard seront transmises par l’organisation seulement si ce dernier et sa famille le souhaitent.

Le Drakkar de Baie-Comeau occupe actuellement la première place au classement du hockey junior canadien. Si elle poursuit sur cette lancée, l'équipe pourrait signer une saison record.

