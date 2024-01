Les Habs de La Broquerie célèbrent leur 75e anniversaire avec des anciens du Tricolore

D’anciens joueurs des Canadiens de Montréal ont affronté les Habs de La Broquerie samedi soir pour célébrer le 75e anniversaire de l’équipe communautaire de ce village du sud-est manitobain. Ce match festif a fait salle comble. Près de 650 personnes se sont entassées dans les gradins du Centre HyLife.

Une équipe de 10 personnes organise la soirée depuis plus d’un an. Le match a comme objectif de célébrer l’histoire de La Broquerie ainsi que de d'amasser des fonds pour appuyer les équipes de hockey mineur.

C'est vraiment une soirée formidable pour moi personnellement, mais aussi pour toute la communauté de La Broquerie qui est reconnue pour son hockey , ajoute la voix des Habs, Gilles Normandeau.

L'annonceur maison pendant plus de 30 ans avait comme rêve d'annoncer une partie du Tricolore.

Ce soir, c'est le plus près que ça va arriver. Ça me fait chaud au cœur d'être capable d'annoncer les Canadiens de Montréal , dit-il. Et surtout dans notre village, c'est vraiment spécial.

Chasser la victoire

Même s'il s'agissait d'une partie amicale, les deux équipes qui partagent le même surnom, les Habs, étaient animées d'un esprit de compétition.

Pour l’ancien joueur de hockey professionnel originaire de La Broquerie, Daniel Tétrault, c’était un honneur d’être sélectionné pour jouer avec l’équipe des Habs.

Le hockey est très bon. Les Canadiens sont très intelligents avec le puck, puis ils nous ont fait travailler, mais c'est bien le fun devant des partisans ici à La Broquerie. C'est une belle expérience pour tout le monde , dit-il.

Je crois que les jeunes veulent nous battre! , rigole Richard Sévigny, le gardien du Tricolore qui a remporté la Coupe Stanley en 1979. [La Broquerie] est un endroit très, très sympathique. Les gens sont aimables et fins.

Ouvrir en mode plein écran Un logo du 75e anniversaire des Habs est dessiné dans une porte du Centre HyLife pour souligner l'événement et la venue d'anciens joueurs des Canadiens avec un logo du club montréalais. Photo : Radio-Canada / Magalie Chinchilla Chaput

À la fin de la première période, le Tricolore menait 3 à 2. Les deux équipes était à égalité par la marque de 4 à 4, pendant la deuxième période. Ce sont les anciens Canadiens qui ont remporté la partie avec un pointage final de 9 à 5.

La communauté de La Broquerie se dit choyée que leurs héros montréalais aient célébré cet anniversaire avec eux.

Un moment de fierté communautaire

Avant le match, les partisans du Tricolore ont eu l’occasion de rencontrer leurs idoles en personne. Un rêve devenu réalité pour des résidents de la communauté située à 70 kilomètres au sud-est de Winnipeg.

[Je ressentais] beaucoup de fierté, beaucoup d'excitation. On sait qu'on a une belle communauté et ce soir on ressent cette fierté dans la salle , explique Roxane Dupuis.

Ouvrir en mode plein écran À La Broquerie, un partisan serre la main de Brian Skrudland, un ancien du Tricolore qui a remporté la Coupe Stanley en 1986 avec Montréal. Photo : Radio-Canada / Magalie Chinchilla Chaput

Le fier partisan René Gagnon a fait signer l'emblème de son chandail bleu-blanc-rouge. Ça fait plusieurs décennies depuis qu'on a eu cette occasion spéciale d'avoir ces anciens ici, c’est un immense plaisir , dit-il.

Une fois la partie terminée, les partisans et les joueurs ont continué de fêter leur 75e saison au bar de l'hôtel de La Broquerie, le bar Habs.

Une soirée qui restera dans les souvenirs des résidents de La Broquerie pour longtemps.

La Broquerie, c’est le hockey , raconte celui qui était l'entraîneur des Habs pour la partie, Laurent Tétreault. On continue la tradition, et merci aux anciens de nous avoir montré le bel exemple.