Coupe du monde : une fin de semaine de trois médailles pour Valérie Maltais

La Baieriveraine Valérie Maltais a complété une fin de semaine exceptionnelle dimanche. À cette dernière journée de la Coupe du monde de patinage de vitesse longue piste de Salt Lake City, elle a pris le 3e rang de l'épreuve du départ groupé remportée par sa compatriote Ivanie Blondin.

Avec un temps de 8:14,70, elle est arrivée 0,44 seconde derrière Blondin. C'est la Néerlandaise Irene Schouten qui a obtenu la 2e place.

Ce résultat permet à Maltais de prendre la tête du classement de la saison au départ groupé. Elle devance Blondin par trois points. L'Américaine Mia Manganello, qui était en tête jusque là, n'a pu faire mieux que le 11e rang et elle a chuté au troisième échelon.

Une saison exceptionnelle

Vendredi, Valérie Maltais avait accompli l’objectif qu’elle s’était fixé en début de saison.

Mon objectif au 3000 mètres, c'est d'atteindre le podium, ou du moins d'être là pour me batailler , avait-elle dit à l'aube de la saison.

La patineuse de 33 ans est maintenant une médaillée en Coupe du monde dans une distance individuelle.

Cette saison, elle compte trois médailles au départ groupé, trois à la poursuite par équipe, dont l’or samedi, et une au 3000 mètres.

La patineuse de vitesse canadienne Valérie Maltais. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

La Baieriveraine pointe désormais au troisième rang du classement général de la saison des épreuves de longue distance, avec sa médaille de bronze obtenue vendredi. Elle avait auparavant terminé 7e, 5e, et 8e aux épreuves de 3000 m. Avec une 4e place au 5000 mètres à la Coupe du monde de Stavanger en Norvège en décembre, ceci lui donne désormais le 3e rang au classement général longue distance de la Coupe du monde.

À ses premiers Jeux olympiques en longue piste, elle avait conclu l’épreuve du 3000 m au 12e échelon.

Une transition réussie

L’exploit de vendredi a ceci d’exceptionnel que Maltais a d’abord amorcé sa carrière en patinage de vitesse sur courte piste. Elle a participé à trois Jeux olympiques, remportant une médaille d’argent au relais en 2014. Aux Championnats du monde, elle avait obtenu deux médailles dans les épreuves individuelles, soit le bronze en 2012 et 2014.

C’est en 2018 après les Jeux de PyeongChang, où elle avait terminé 19e et 7e dans les épreuves individuelles, qu’elle a décidé de faire la transition vers la longue piste à l’âge de 27 ans.

Valérie Maltais a participé à trois Jeux olympiques en courte piste. Photo : Getty Images

Il y avait alors des doutes lorsqu'elle a fait le saut en raison de son âge et de son palmarès. De plus, il lui fallait s'adapter à de nouveaux patins et à une technique différente.

Elle avait alors expliqué que l’effort en longue piste correspondait plus à ses capacités physiques.

J’ai toujours cru que j’avais de bonnes capacités physiques, mais en courte piste, par moments, tu te sens un peu limitée par les stratégies de course contre les autres patineurs. J’avais vraiment envie d’essayer ça au meilleur de ma forme et de réussir la performance qui reflète idéalement comment je me sens , avait-elle dit en 2018 en entrevue à Radio-Canada.

Elle s’était d'abord qualifiée pour les Championnats du monde pour la première fois en 2019. Elle avait alors terminé 15e au 1500 m et 12e au 3000 m.

En distances individuelles, ses meilleurs résultats aux Championnats du monde avaient été une 12e place en 2020, une 8e place en 2021 puis une cinquième place au 3000 m l’an dernier.

Une médaille individuelle représente l’accomplissement pour la Baieriveraine, car elle avait déjà remporté plusieurs médailles par équipe ou au départ groupé, mais aucune dans des épreuves contre le chronomètre.

C’est en effet là que la performance pure se mesure, sans recours aux stratégies ou aux aléas des courses en groupe.

Une Coupe du monde à Québec

Cette médaille de vendredi représente beaucoup, car seules deux Néerlandaises l’ont devancée. Les représentantes des Pays-Bas ont d’ailleurs pris aussi les 4e et 5e places. Dans un sens, Valérie Maltais a répété sa performance de Québec, lors des Championnats des quatre continents, où elle avait aussi dominé le 3000 mètres en l’absence des patineuses européennes. C'est d'ailleurs là qu'aura lieu la prochaine Coupe du monde à compter de vendredi.

Valérie Maltais a remporté l'épreuve féminine du 1500m, jeudi. Photo : Radio-Canada / Jérémie Camirand

Le circuit de la Coupe du monde sera à Québec la semaine prochaine. Il sera donc possible pour ses partisans d’aller la voir possiblement remporter plusieurs médailles.