Micheline Anctil : plaidoyer pour de meilleurs services pour les aînés

À l'occasion du 10e anniversaire de la tragédie de L'Isle-Verte, Denis Leduc, chef d'antenne du Téléjournal Est-du-Québec, s'est entretenu avec la présidente de la Table régionale de concertation des aînés de la Côte-Nord, Micheline Anctil, au sujet de la place que réserve la société québécoise aux personnes âgées.

Cette dernière s'exprime dans la foulée de l'ex-première ministre Pauline Marois, qui déclarait en se remémorant le tragique événement cette semaine : Pour moi, la réflexion que ça amène, c'est la nécessité de mixité. [Les résidences privées pour aînés] isolent les personnes âgées entre elles, alors que la vraie vie, c'est d'être capable de vivre dans son quartier, dans son village, de voir des enfants autour de la maison.

Dix ans après la tragédie, ce mode de vie a-t-il réellement changé? Et comment l'améliorer?

Denis Leduc : Le Québec est une société vieillissante, est-ce aussi une société qui néglige un peu ses personnes âgées?

Publicité

Micheline Anctil : Je pense que le Québec, à l'heure actuelle, doit affirmer sa volonté politique par rapport aux services à ses aînés.

Vous savez, ma croyance, c'est que tout au long de la vie, on a besoin de services, quels qu'ils soient. Les enfants ont besoin de garderies, les gens ont besoin d'écoles, de maisons des jeunes, et le vieillissement de la population pose des défis importants au niveau de l'habitation, entre autres.

Mais les aînés veulent vieillir chez eux, dans leur communauté, être actifs le plus longtemps possible et en bonne santé. Il n'en reste pas moins qu'à mesure que le vieillissement s'amène, il y a des besoins de services.

D. L. : Et comment fait-on ça, permettre aux personnes âgées de vivre chez elles, dans leur communauté?

M. A. : Je pense que le Québec a besoin d'un continuum de services. C'est très important qu'il n'y ait pas de trous de services et qu'on réfléchisse à tous les volets de la vie des aînés. Ils ont besoin de culture, d'habitations, de transport, de sécurité alimentaire.

Je pense qu'il faut prendre le sujet de façon assez large et s'assurer que tous les services sont disponibles à proximité, le plus près possible des milieux de vie des aînés. On doit penser en termes de qualité de service, aux choix des aînés, à l'accompagnement, à des services sécuritaires.

On a une politique gouvernementale qui s'appelle « Vieillir et vivre ensemble », et qui date déjà de plusieurs années. Mais il y a eu un forum en 2023 et toutes les instances sont venues redire au gouvernement comment on doit envisager les différents services aux aînés et comment les communautés ont besoin de s'adapter pour le vieillissement de la population.

Il y a de grands défis, et personne ne peut prétendre qu'il va réussir seul.

Ouvrir en mode plein écran La maison pour aînés Mécatina, située à La Tabatière, en Basse-Côte-Nord (Photo d'archives) Photo : Randy Jones

D. L. : C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que c'est la seule responsabilité de l'État que de soutenir les personnes âgées?

M. A. : Non! Non. Je pense au monde municipal dans lequel je suis depuis plus de 14 ans [Micheline Anctil est mairesse de Forestville et préfète de la MRC de la Haute-Côte-Nord, NDLR ], au monde de la santé.

Premièrement, il y a une responsabilité individuelle au niveau des aînés, de prévenir la maladie, d'avoir de saines habitudes de vie pour être en santé le plus longtemps possible.

Mais à partir du moment où on a besoin de services, chacun a un rôle à jouer dans la grande responsabilité populationnelle.

Les municipalités sont touchées par la sécurité, par les trottoirs, par l'éclairage. Les gens veulent des services à domicile de toutes sortes, alors c'est un chantier qui est très vaste, mais il appartient au gouvernement d'être leader de cette mobilisation et de cette concertation-là pour amener des orientations pour tous.

D. L. : Quel est le rôle du citoyen ordinaire?

M. A. : D'être inclusif de ses aînés. Je pense à des services de bénévolat qui se donnent. On parle de la bientraitance, on parle d'âgisme à l'égard des aînés. Je pense que le citoyen ordinaire doit avoir cette préoccupation-là, de prendre soin des aînés, de son voisin qui est âgé, de l'entraide communautaire.

C'est un objectif collectif, un projet de société que de prendre soin de ses aînés.

D. L. : Et on peut faire ça même dans un monde où tout va trop vite?

M. A. : Oui, je pense que même en allant vite, il ne faut pas sauter d'étapes. Malgré la vitesse, je pense qu'on peut y arriver.

Les propos de cette entrevue ont été édités à des fins de clarté et de concision.