Le premier ministre français Gabriel Attal a promis dimanche « d'avancer vite » face à la colère des agriculteurs. Ces derniers préparent un projet de « siège » de Paris, lundi, et estiment insuffisantes les premières annonces du gouvernement concernant leur secteur.

Le gouvernement a annoncé dimanche la mise en place d'un dispositif défensif important afin d'interdire aux agriculteurs toute entrée dans Paris .

Car lundi en début d'après-midi, des paysans de la région parisienne et du nord de la France, entameront un siège de la capitale pour une durée indéterminée , ont prévenu samedi soir les syndicats FNSEA et Jeunes agriculteurs, organisations majoritaires de la profession au niveau national.

Attal tente de calmer le jeu

Au cours d'un déplacement dans une ferme de l'ouest de la France, M. Attal a tenté de calmer le jeu dimanche en échangeant à bâtons rompus avec des agriculteurs, qui évoquaient leur baisse de revenus, leurs retraites faibles, la complexité administrative, l'inflation des normes ou encore la concurrence étrangère.

Le premier ministre français Gabriel Attal s'entretient avec des agriculteurs lors d'une visite dans une exploitation agricole à Parcay-Meslay, près de Tours, le 28 janvier 2024.

Je veux qu'on clarifie les choses et qu'on voie les mesures que l'on peut prendre, supplémentaires, sur ces histoires de concurrence déloyale , a lancé le chef du gouvernement. Ce n'est pas normal que vous soyez empêchés d'utiliser certains produits , alors que des pays voisins, Italie ou autres peuvent y avoir recours, a-t-il noté.

Vendredi, il avait annoncé une première série de mesures lors d'un déplacement dans le sud-ouest de la France.

M. Attal a convenu que les premières annonces n'avaient pas répondu à ce qui constitue le malaise et le mal-être de nos agriculteurs aujourd'hui . Je suis résolu à avancer, avancer résolument, à avancer vite , a-t-il promis dimanche.

Semaine de tous les dangers

Pour sa part, le président de la FNSEA , premier syndicat agricole français, a exhorté le gouvernement à aller beaucoup plus loin et appelé ses troupes au calme et à la détermination .

Il a également prévenu que la séquence qui s'ouvre était celle d'une semaine de tous les dangers, soit parce que le gouvernement ne nous entend pas, soit parce que la colère sera telle qu'ensuite chacun prendra ses responsabilités .

Ce qu'il nous faut, ce sont des décisions dont on sent qu'elles changent le logiciel , a lancé Arnaud Rousseau, face à des paysans bloquant l'autoroute A16 au nord de Paris.

Arnaud Rousseau, président de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (Photo d'archives)

Malgré une accalmie, de nombreuses liaisons routières sont restées coupées dimanche à travers le pays. Surtout, la situation menace de se tendre avec le projet de blocage d'accès à Paris lundi.

Tout va s'organiser dans la sécurité autour de plusieurs points de blocage sur des axes stratégiques autoroutiers importants, il va y avoir sept points de blocage tout autour de Paris , qui seront tenus par des tracteurs, des agriculteurs , a précisé Clément Torpier, président du syndicat Jeunes Agriculteurs en région parisienne.

15 000 policiers mobilisés

S'exprimant à l'issue d'une réunion interministérielle de crise, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a précisé que les 15 000 membres des forces de l'ordre mobilisés lundi devront protéger Paris, mais aussi empêcher les blocages de Rungis (le plus gros marché international de produits frais du pays, situé au sud de Paris) et des aéroports parisiens.

Gerald Darmanin, ministre français de l'Intérieur

Aux abords de Rungis et de l'aéroport international de Roissy, des blindés de la gendarmerie avaient déjà pris place en début de soirée dimanche.

Comme depuis le début des manifestations des agriculteurs, Gérald Darmanin a appelé les forces de l'ordre à la modération en leur demandant de ne pas intervenir sur les points de blocage mais de les sécuriser .

En revanche, il les a incités à intervenir en cas de dégradations et d'agressions de camions étrangers et de procéder à des interpellations .

La colère des agriculteurs français fait écho à celle de leurs homologues allemands, mobilisés depuis la fin de décembre contre la réforme de la fiscalité du diesel agricole décidée par le gouvernement d'Olaf Scholz.