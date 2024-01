Survivante du cancer, elle organise des concerts au bénéfice de l’hôpital de Timmins

Une chanteuse de Timmins survivante d'un cancer a organisé samedi soir la deuxième édition de son concert-bénéfice annuel pour ramasser des fonds destinés au Centre de santé du sein de l'Hôpital de Timmins et du district.

Je veux donner à ma communauté puis [...] apporter de la joie , raconte Lisa Froment.

La chanteuse a reçu son diagnostic en 2013. Elle avait alors 29 ans. L'an dernier, afin de célébrer ses dix ans sans cancer, elle a organisé pour la première fois un concert-bénéfice. Mme Froment assure que ce sera désormais un rendez-vous annuel.

Cette année, l'événement tenu au Porcupine Dante Club de Timmins a attiré 300 spectacteurs.

Contrairement à l'an dernier, la chanteuse de Timmins n'était pas la tête d'affiche. Les participants se sont plutôt laissés emporter par la musique jazz de Don Most, connu pour son rôle dans la série Happy Days.

Bill Welychka, connu pour ses années à MuchMusic, était l'animateur de la soirée. Celui qui a fait sa marque en posant des questions aux plus grandes légendes de la musique comme Madonna ou Prince n’a pas hésité quand on lui a demandé de participer à l'événement.

Quand je rencontre quelqu’un de passionné par une cause, je deviens aussi passionné en entendant leurs histoires.

Bill Welychka a signé quelques autographes pour ceux et celles assis aux tables VIP lors du spectacle. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Jason Gervais, un entrepreneur de la région, fait partie de ceux qui ont acheté une table VIP pour rencontrer les deux vedettes de la soirée.

Il se rappelle d'avoir eu l'occasion de voir régulièrement Bill Welychka et Don Most à la télévision dans les années 90.

Ça fait plusieurs années qu’on ne les a pas vus. De les voir aujourd’hui, ça rapporte de bons sentiments , se réjouit-il.

Jason et Jessica Gervais prennent la pose en compagnie de Don Most. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Marc Rodrigue, un autre membre du public, salue le courage et la transparence de Mme Froment entourant sa propre lutte contre le cancer et son habileté à mobiliser la communauté autour de cette cause.

C’est une force, Lisa Froment. C’est incroyable. On a besoin d’avoir des gens qui s'engagent. Tout le monde connaît quelqu’un qui a été touché par le cancer du sein. C’est le fun d’avoir un événement qui peut apporter des gens ensemble, ramasser des fonds.

Donner de l'espoir, un an à la fois

Mme Froment ne sait pas pour l'instant le montant qu'elle sera en mesure d'offrir au Centre de santé du sein.

La chanteuse raconte que les dons doivent servir à garder l'équipement de détection du cancer du centre à jour.

En 2023, la vente des billets et des encans silencieux lui a permis de remettre 15 000 $ à l'hôpital.

Néanmoins, l’organisation de la soirée de samedi était plus dispendieuse.

L’année passée, quand j’ai fait le prélèvement de fonds, c’était moi l’artiste. Je ne me suis pas payé une cenne. Mais là, cette année, je ne suis pas artiste. Il y a plus de choses qu'il faut que je paye, on va voir si on a eu beaucoup de donations , explique-t-elle.