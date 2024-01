En Gaspésie, un rare consensus se dessine entre des groupes de protection de l'environnement et des représentants de l'industrie forestière : le gouvernement tarde trop à dévoiler sa stratégie de protection des caribous.

Pour accélérer les choses, ils demandent à Québec d'annoncer un plan uniquement pour la région.

De son côté, le gouvernement Legault invoque les incendies qui ont ravagé la province l'été dernier pour justifier ces retards.

Ici en Gaspésie, dans les Chic-Chocs, il n'y a pas eu de feux de forêt. Et il n'y en a presque jamais eu depuis 100 ans , rappelle Louis Fradette, porte-parole du Comité de protection des monts Chic-Chocs.

Il se demande donc pourquoi Québec ne peut dévoiler la portion de sa stratégie de protection du caribou qui concerne la harde d'environ 30 individus qu'il reste en Gaspésie.

Ici, qu'est-ce qu'on attend ? En Gaspésie, ça n’a pas de commune mesure avec ce qu’il se passe ailleurs , soutient-il.

Les feux de forêt de cet été ont le dos large, selon lui.

Va-t-on assister à la disparition du caribou gaspésien pendant qu'on attend une stratégie provinciale qui se base sur les études, les feux de forêt et leurs impacts ?

C'est une préoccupation qui est notamment partagée par Marie-Hélène Ouellet D'Amours, biologiste au Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent.

On n'est pas loin du constat d'échec qu'on commence à manquer de superlatifs pour décrire l'urgence de la situation , soutient-elle.

Des représentants de l'industrie forestière gaspésienne et des groupes environnementaux demandent le dévoilement du volet gaspésien de la stratégie de protection du caribou.

L'organisme fait aussi pression depuis des années pour que Québec dévoile le volet gaspésien de sa stratégie de protection du caribou.

On a fait des représentations à la ministre [des Ressources naturelles et des Forêts] elle-même. On a essayé de faire en sorte que la stratégie soit directement pour cette harde de la Gaspésie.

On a essayé de trouver des voies de passage.

C’est une situation que déplore aussi l'industrie forestière.

Pour Steve Leblanc, vice-président Approvisionnement du Groupe de Sciage GDS, une entreprise qui possède plusieurs scieries en Gaspésie, ces retards causent des problèmes majeurs tant au niveau de la planification des opérations forestières qu'au niveau de l'approvisionnement des usines.

L’entreprise avait aussi fait des pressions sur le gouvernement pour que soit dévoilée la stratégie pour les caribous gaspésiens.

De son côté, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, s'est voulue rassurante en entrevue à l'émission Bon pied, bonne heure! vendredi.

Je vous rassure, on ne ralentit pas le processus. On est vraiment en action au gouvernement pour que les choses avancent rapidement , soutient-elle.

La publication de la stratégie de protection du caribou a été repoussée de nombreuses fois.

Fin 2023, le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoît Charette, indiquait que le dévoilement était repoussé « à la mi-janvier ou à peu près ».