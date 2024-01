Un organisme néo-écossais dédié à promouvoir l’inclusivité au hockey pour les personnes de la communauté LGBTQ+ lance une nouvelle ligue. La saison commencera à l’automne à Halifax.

Queer Hockey Nova Scotia existe depuis quelques années. L'organisme a notamment organisé sa première joute officielle de hockey en 2021 et un tournoi pendant la Halifax Pride Cup de 2023.

Évoluant rapidement et faisant face à une grande demande, l’idée est venue aux organisateurs de mettre sur pied une ligue. Avec cette initiative, ils souhaitent offrir un milieu sécuritaire pour les joueurs de la communauté LGBTQ+ et leurs alliés.

Selon le responsable de Queer Hockey Nova Scotia, David Lewis, les queerspeuvent subir de la discrimination dans le monde du hockey.

Ça a même poussé certains à arrêter de faire ce sport, même s’ils aimaient cela , avance celui qui est aussi et l’un des organisateurs de la future ligue. Alors on veut seulement créer un espace sécuritaire où ils pourront développer leurs habiletés, et, surtout, avoir du plaisir sur la glace.

Déjà en une seule semaine, suffisamment de personnes se sont montrées intéressées pour créer quatre équipes.

Ne plus être seule au vestiaire

Lars Glofcheskie est l’une des personnes qui prévoit joindre la ligue. Iel joue au hockey depuis l’âge de deux ans et a aussi joué à l’université. À l’époque, iel se changeait dans le vestiaire des femmes, contrairement à ses équipiers. Cette situation a fait en sorte qu'iel a ressenti une sorte d'isolement.

J’ai arrêté de jouer au hockey quelques années pour cette raison , témoigne-t-iel.

Lars Glofcheskie

Lars Glofcheskie a joué dans des ligues de hockey féminines récemment, mais iel apprécie cette nouvelle occasion de pouvoir se joindre à une ligue inclusive queer dès l’automne.

L’une des deux choses que le hockey m’apporte, c’est la capacité à bâtir une relation saine avec mon corps, parce que je ne suis pas nécessairement très à l’aise dans mon corps de prime abord en raison de ma transidentité , partage Lars Glofcheskie. La deuxième, c’est la possibilité de me créer une sorte de famille, un espace sécuritaire au hockey.

Le pronom iel , formé à partir des pronoms il et elle , est employé dans ce texte afin de refléter l’identité de genre de personnes qui y ont participé.

De septembre à mars

La ligue de Queer Hockey Nova Scotia est encore au stade de la planification. En raison du nombre limité de patinoires dans la région d’Halifax, David Lewis affirme qu’il s’attend à quelques obstacles pour obtenir du temps de glace.

L'organisme Queer Hockey Nova Scotia organise depuis des années des matchs improvisés et des activités communautaires.

Par ailleurs, David Lewis souligne que la ligue utilisera un service de repêchage afin d’accommoder les différents différents niveaux d’habiletés.

Il y a de ces personnes qui joueront pour la première fois au hockey , explique-t-il. Il y en a d’autres, comme moi, qui joue depuis l’âge de quatre ans sans arrêter puis il y en a qui jouaient avant et ont fait une pause de la glace, parfois pendant plus de 30 ans.

La première saison se déroulera, idéalement, de septembre 2024 à mars 2025, avec environ un match par semaine.

La ligue n’a pas encore de nom. La communauté est invitée à partager ses suggestions.